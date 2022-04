Chi ha un cane sa quanta felicità è in grado di regalare. Ecco perché è considerato il miglior amico dell’uomo. È anche vero, però, che prendere con sé un cucciolo è un impegno. Oltre a divertirsi, giocare e correre con lui ci sono altre attività che bisogna fare quotidianamente. Dargli da mangiare, portarlo fuori, occuparsi della sua salute e della pulizia sono le principali.

A volte anche queste possono presentare piccole difficoltà o problemi. Per esempio, qualsiasi proprietario avrà sperimentato almeno una volta il fastidio dell’odore di cane bagnato. I nostri amici spesso amano la pioggia, rotolarsi nell’erba bagnata o nel fango. Il risultato è che dal loro pelo si sprigionerà un terribile odore che nemmeno un bel bagno casalingo riesce a togliere. Ma qual è il motivo?

Proprio in questo articolo sveliamo perché il nostro cane continua a puzzare nonostante salviette profumate e shampoo. In più, troveremo qualche consiglio davvero geniale per profumare il pelo del nostro cane in modo naturale ed economico. Eviteremo di acquistare i costosi prodotti in commercio che potrebbero provocare allergie o reazioni avverse.

È normale che il manto del nostro cane abbia bisogno di una cura periodica. Ci sono razze che richiedono una spazzolata giornaliera e altre che necessitano di cure specifiche. Le cause del cattivo odore possono essere diverse. La prima è la proliferazione di batteri e acari sulla cute, ma anche di cellule morte. Queste devono essere rimosse costantemente e in alcuni casi può bastare un colpo di spazzola.

Sveliamo perché il nostro cane continua a puzzare anche dopo il bagno e come profumare il pelo naturalmente senza toelettatura

La seconda potrebbe essere il cibo. Un alimento di scarsa qualità peggiora l’odore della pelle, dalla quale vengono eliminate le tossine. Stessa cosa per l’alito, infatti anche i denti devono essere puliti con uno spazzolino una volta al mese.

Ritornando al pelo, almeno una volta ogni due settimane dovremo fare una pulizia più approfondita, che non comporta necessariamente fare lo shampoo al nostro cane. Infatti, lavarlo soltanto non cambia molto la situazione. Anzi, capita che dopo il bagno il cane puzzi di più. Questo accade o perché non si asciuga bene il manto, oppure perché la cute non è stata trattata a dovere.

Per questo possiamo utilizzare uno shampoo a secco casalingo composto da 2 ingredienti economici, bicarbonato di sodio e amido di mais. A questi si possono aggiungere poche gocce di olio essenziale di camomilla o neem. Mescoliamo le polveri in quantità uguali in barattolo e aggiungiamo l’olio essenziale controllando che il profumo non disturbi il cane. Poi cospargiamo 2 cucchiai sul mantello e massaggiamolo per 2 minuti. Alla fine, basterà passare la spazzola e un panno in microfibra per completare l’opera.

