Il finocchietto selvatico è un’erba aromatica famosa per il suo gusto intenso, che accompagna le pietanze conferendo loro un sapore deciso. È molto versatile e viene spesso adoperato in cucina per esaltare gli alimenti e renderli squisiti al solo primo assaggio. In Sicilia, per esempio, il finocchietto selvatico è l’ingrediente principale della pasta con le sarde. È proprio grazie al suo gusto che questa pasta è così deliziosa.

Il finocchietto selvatico è ricco di sali minerali e vitamine e svolge un’azione antinfiammatoria e antiossidante. Apporta tanti benefici all’organismo, soprattutto in caso di disturbi gastro-intestinali. Quindi rappresenta un vero toccasana per la nostra salute ma anche per il nostro palato. Spesso però, per i suoi usi in cucina, non tutti sanno come pulirlo per evitare delle spiacevoli sorprese di alterazione del gusto. Ma in questo articolo sveliamo il trucco per pulire il finocchietto selvatico in pochi minuti e gustarlo al meglio senza lasciare l’amaro in bocca.

Tutto parte dalla base

Il finocchietto selvatico nasce con parti del gambo dure. Non è detto che durante la cottura queste diventino morbide. Quindi, se ci sono parti del gambo dure vanno tolte poiché possono essere la causa di un sapore amaro. A proposito di cottura, forse non tutti sanno che bisogna bollire il finocchietto in acqua salata. Ebbene sì, dopo averlo lavato bisogna bollirlo e infine sminuzzarlo. Ecco come sveliamo il trucco per pulire il finocchietto selvatico in pochi minuti e gustarlo al meglio senza lasciare l’amaro in bocca.

Con che cosa cucinare il finocchietto selvatico?

Il finocchietto selvatico è versatile, come anticipato. Si presta a tante ricette per esaltare il sapore di ciascuna pietanza. È il caso della già citata pasta con le sarde siciliana. Ma si può usare anche come condimento principale e unico per la pasta o come contorno facendo delle frittelle o ancora facendo un liquore al finocchietto.

