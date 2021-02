L’acquisto della terra è dato come uno degli investimenti più redditizi del futuro. Anche se non fossimo interessati a coltivarla, la sua redditività sarà sempre più interessante. Ma prima di farlo rendere, un terreno, dobbiamo comprarlo.

Ecco come si fa a calcolare il ragionevole valore di un terreno sul quale abbiamo messo gli occhi. Si tratta di un calcolo importante. Perché è appunto influenzato dalla sua redditività futura. Sveliamo il segreto per calcolare il valore di un terreno con l’aiuto degli Esperti di Risparmio di ProiezionidiBorsa.

Alcuni parametri utili per calcolare il valore della terra

Il valore di un terreno dipende sia da fattori morfologici. Vale a dire la posizione geografica, la fertilità della terra e la disponibilità d’acqua. Sia da fattori agricoli. Come la coltivazione attuale. Il valore di un terreno coltivato a ortaggi è ben diverso da uno coltivato a olivi o a vigneto.

Inoltre, stiamo andando verso una importante transizione ecologica. Dunque, anche l’ecosistema produttivo in cui è inserito il terreno influisce sul prezzo.

Per determinare il valore del nostro terreno possiamo consultare, alla Camera di Commercio, i dati sulle compravendite di terreni nella propria provincia. Questo parametro comincia a darci un primo livello del prezzo del terreno che ci interessa comprare. Le Commissioni Provinciali hanno elaborato anche stime dei valori agricoli medi in un certo territorio.

Sveliamo il segreto per calcolare il valore di un terreno

Per calcolare il valore di un terreno, possiamo tenere in considerazione anche il cosiddetto reddito dominicale, la base fiscale sulla quale si calcolano le imposte relative a un certo appezzamento. Quello dominicale è un valore solitamente molto lontano da quello di mercato.

Procurandoci il valore catastale del terreno che ci interessa presso il Catasto, possiamo utilizzare una formula per avvicinarci al valore reale del terreno. Bisogna aumentare del 25% il valore catastale e moltiplicare il risultato per 90. Per esempio, se il valore catastale di un terreno è 800, bisognerà fare 800+ 25 e poi moltiplicare per 90. Il valore del terreno è circa di 90mila euro.