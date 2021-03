Molti italiani hanno l’abitudine di fare collezioni: dalle schede telefoniche, ai francobolli, alle monete, alla banconote. L’ultima frontiera è rappresentata dalle SIM dei telefoni cellulari. Ebbene come ogni collezione si rispetti, c’è l’oggetto del desiderio: sveliamo il numero di cellulare che vale una fortuna. Come tutti sappiamo ci sono milioni e milioni di numeri telefonici mobili in Italia appartenenti a vari gestori che irradiano il segnale sul nostro territorio.

Perchè la SIM acquista un valore?

In questo oceano di SIM ci sono alcune che con il tempo hanno ottenuto un valore inestimabile per particolari caratteristiche. Dunque, prima di capire quali sono le peculiarità di una scheda telefonica, conviene dare un’occhiata alla nostra. Chissà che il numero telefonico in nostro possesso non possa essere molto appetibile presso i collezionisti. Di conseguenza, se l’affare è a portata di mano, perché farselo sfuggire?

Cosa cercano i collezionisti?

I patiti del settore hanno la propensione a ricercare i numeri telefonici facili da memorizzare. Infatti il valore sale di pari passo alla semplicità di memorizzazione delle varie cifre.

Sul web, ci sono collezionisti alla ricerca di facili numeri telefonici e disponibili a sborsare anche cifre di un certo valore pur di ottenere quella utenza.

Le piattaforme dove trovare il mercato delle SIM

I siti di commercio elettronico per acquisti, scambi e vendita sono le piattaforme dedicate maggiormente al collezionismo. Non è un mercato ufficiale perciò va sempre usata molta cautela. Intanto, però, genera un vero e proprio mercato sommerso di utenze, facendo girare parecchi soldi.

I nostri Esperti, hanno consultato uno di questi siti di commercio elettronico ed hanno scoperto che effettivamente ci sono collezionisti veramente interessati a questi numeri telefonici. Ebbene alcune utenze telefoniche mobili arrivano a valere anche intorno ai 1.000 euro.

Sveliamo il numero di cellulare che vale una fortuna

Tutto dipende dalla facilità di memorizzazione del numero. Ebbene le prime utenze composte da sei cifre hanno un appeal maggiore perché corto rispetto ai numeri attuali. Poi quando la stessa cifra si ripete più volte è logicamente più semplice da ricordare.

Dunque chi ha un’utenza da tantissimi anni può avere una fortuna e ricavare anche un bel po’ di soldi.