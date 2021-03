La pizza è uno dei cibi più buoni in assoluto, simbolo della condivisione e dello sgarro del fine settimana.

Amato da grandi e piccini, ha un profumo inebriante, quasi irresistibile, e in questo periodo dove mangiare fuori è praticamente impossibile tocca a noi prepararlo.

È un piacere cucinare la pizza, regala tante piccole soddisfazioni nella sua realizzazione.

I bambini, se ne abbiamo in casa, saranno i primi a chiedere di aiutarci e forse mangiare qualche pezzo di impasto fresco.

Adesso quindi sveliamo il metodo sensazionale per preparare una pizza in teglia da leccarsi i baffi.

Preparazione

Anticipiamo che gli ingredienti di questa ricetta sono adatti per una teglia di 30 x 40 cm.

Per prima cosa, dobbiamo preparare l’impasto unendo 250 g di farina 00 e 250 g di farina di Manitoba.

Versiamo 8 g lievito di birra sciolto in 350 ml di acqua.

Aggiungiamo all’impasto 20 g l’olio extra vergine e il sale.

Mescoliamo con un cucchiaio di legno per circa tre minuti ed infine copriamo l’impasto con una pellicola trasparente.

Lasceremo lievitare il tutto a temperatura ambiente per circa mezz’ora.

Passati i trenta minuti mettiamo l’impasto su un piano di lavoro infarinato e ripieghiamolo su sé stesso ripetendo l’azione su tutti i lati.

Poi per altre tre volte, richiudiamo l’impasto tirandolo con le mani verso di noi.

Poniamolo in una ciotola, ricopriamo con la pellicola e lasciamolo lievitare circa venti minuti a temperatura ambiente.

Ripetiamo l’operazione precedente altre due volte, ripiegandolo e richiudendo l’impasto allo stesso modo e per lo stesso tempo.

Successivamente lasciamolo lievitare per circa quattro ore a temperatura ambiente.

Cottura e condimento

Passate le ore necessarie, stendiamo l’impasto sul piano di lavoro, cosparso con abbondante farina di semola, cercando di allargarlo sempre più.

Poggiamo l’impasto preparato su una teglia unta con olio d’oliva.

Iniziamo a condirlo con polpa di pomodoro a cubetti e cuociamolo in forno ventilato preriscaldato alla temperatura più alta per circa dieci minuti.

Sforniamo la pizza e aggiungiamoci la mozzarella, dell’origano a piacimento e un filo di olio extra vergine.

Rimettiamo la pizza a cuocere per altri dieci minuti e via, la nostra pizza sarà pronta per essere divorata.

Custodendolo gelosamente saremo in grado di avere risultati eccellenti ogni volta.