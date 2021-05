Stiamo preparando una cena a lume di candela e della cera finisce sulla tovaglia. Non facciamoci prendere dal panico: può succedere. Con questo articolo oggi vogliamo spiegare come rimuovere la cera senza danneggiare la tovaglia. Dunque, sveliamo il geniale trucco per rimuovere la cera dalla tovaglia con un semplice gesto: scopriamolo insieme.

Gli errori da non commettere

Quando della cera cola sulla tovaglia, ci sono delle azioni che possono peggiorare la situazione. Ad esempio, cercare di rimuoverla con un tovagliolo di carta o un fazzoletto. Non solo questo si appiccicherebbe alla cera, ma la macchia si allargherebbe ancora di più. Applicare sopra dell’acqua sarebbe un’altra azione del tutto inutile. Anche usare il ferro da stiro sarebbe del tutto controproducente, perché il calore del ferro farebbe fissare ancora più in profondità la cera. Per non commettere più questi errori, sveliamo il geniale trucco per rimuovere la cera dalla tovaglia con un semplice gesto.

Farla raffreddare

Una volta che la cera è colata sulla nostra tovaglia, dobbiamo aspettare che essa raffreddi. Una volta che si sarà solidificata, prendiamo un coltello e con il lato liscio e non seghettato, delicatamente rimuoviamo la parte più superficiale della cera. A questo punto, prendiamo la nostra tovaglia, la pieghiamo e la riponiamo nel congelatore. Può sembrare strano, ma dopo circa un’ora la cera si sarà congelata e a quel punto rimuoverla sarà semplicissimo.

Consiglio

Se dopo aver rimosso la cera in questo modo saranno rimasti degli aloni sulla tovaglia, non dovremo preoccuparci. Per rimuoverli del tutto sarà sufficiente passare dell’alcool sulla macchia rimasta. Per farlo, non versiamo l’alcool direttamente sull’alone, ma tamponiamolo con un batuffolo di cotone. Dopodiché, potremo mettere il capo in lavatrice e procedere con il tradizionale lavaggio. In alternativa, se non vogliamo usare l’alcool, possiamo pretrattare la macchia usando un po’ di sapone di Marsiglia liquido. Per prevenire macchie di questo tipo, la Redazione consiglia di usare delle coppette salvagoccia in alluminio. Queste saranno in grado di raccogliere la cera che cola evitando che essa possa finire sulla tovaglia.

