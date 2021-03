Il borotalco è un prodotto per l’igiene personale che viene largamente utilizzato nelle nostre case e per la cura della persona. Proprio per questo motivo vogliamo parlare di questo prodotto e dunque sveliamo gli usi più sorprendenti del borotalco.

Anti-odori

Il borotalco è conosciuto soprattutto per le sue proprietà contro i cattivi odori. Pertanto, può essere utilizzato per deodorare sia gli ambienti, sia il corpo. Ad esempio, possiamo utilizzare il borotalco per deodorare le ascelle al posto del classico deodorante. Il borotalco tiene lontani i cattivi odori anche dai capi di abbigliamento: se usato nelle scarpe, aiuta ad eliminare il fastidioso odore di piedi. Dunque, possiamo cospargere le nostre scarpe con questo prodotto che, oltre a deodorare, previene la formazione di batteri. Ma il borotalco non è soltanto un ottimo anti-odori: sveliamo gli usi più sorprendenti del borotalco.

Tiene lontani gli insetti

Questo prodotto è perfetto per tenere lontani gli insetti: infatti possiamo usarlo come repellente. In particolare, è efficace contro le formiche. Infatti, se mettiamo della polvere di borotalco nei punti che loro utilizzeranno per entrare come porte e davanzali, sentendone l’odore desisteranno.

Pulire il cuoio (capelluto e non)

Il cuoio è un materiale che può subire e patire gli effetti del tempo. Nel caso in cui i nostri oggetti in cuoio dovessero risultare macchiati e invecchiati, possiamo utilizzare il borotalco per dare loro nuova vita. Per farlo, applicare sull’oggetto o sul tessuto del borotalco e strofinare utilizzando un panno morbido. Per quanto riguarda, invece, il cuoio capelluto possiamo utilizzare il borotalco in due modi. Il primo è a secco, al posto dello shampoo per rimuovere grasso e impurità. Il secondo modo consiste nell’applicarlo prima dello shampoo lasciandolo agire circa 10 minuti prima di lavare i capelli.

Pulire i vetri

Mettere un cucchiaio di borotalco in uno spruzzino con l’acqua è il modo migliore per pulire i vetri senza che rimangano i fastidiosi aloni. Dopo averlo spruzzato sui vetri, passiamo un panno asciutto su tutta la superficie del vetro per poi ripassarlo nuovamente per rimuovere eventuali residui.

Macchie di grasso

Se sporchiamo un indumento con dell’olio o comunque una sostanza grassa, applicare il borotalco direttamente sulla macchia permette di non farla allargare ed assorbirla. Per farlo, bisogna lasciare agire il prodotto per circa un’ora e poi metterlo a lavare. Dopo il lavaggio, la macchia sarà solo più un ricordo.

