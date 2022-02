Sveliamo come preparare velocemente le orecchiette alle cime di rapa originali e lasciare tutti a bocca aperta

Spesso nella nostra rubrica di Cucina prendiamo spunto da ingredienti comuni per dar vita a piatti eccezionali. Da poco, per esempio, abbiamo visto come pulire velocemente velocemente le cime di rapa e toglierne il sapore amarognolo. Questa verdura utilizzata nella cucina povera costituisce uno dei contorni invernali più apprezzati della stagione fredda. Fonte di minerali, di vitamina C e A, contiene pochissime calorie ed è quindi perfetta per chi segue un regime alimentare ipocalorico.

Ma per svelare il piatto regionale più famoso che vede protagoniste le cime di rapa dobbiamo andare in Puglia. In questa terra bellissima, bagnata a sud dal Mar Ionio e a nord dal Mar Adriatico, il cibo tradizionale è un’istituzione. Oggi sveliamo come preparare velocemente le orecchiette con le cime di rapa secondo la ricetta classica. In pochi minuti porteremo a tavola un primo piatto sano e dal sapore fantastico. Vediamo insieme come fare.

Un ingrediente che vale oro

Per cucinare un piatto di orecchiette alle cime di rapa alla vecchia maniera si può scegliere o di comprarle o di farle casalinghe. Se vogliamo cimentarci con la pasta fresca e mettere le mani nella farina, con questi consigli il successo è assicurato.

Ci vorrà solo un ingrediente per preparare delle orecchiette all’altezza della più brava nonna pugliese. Si tratta della farina di semola rimacinata di grano duro. Ne basteranno 300 grammi per cucinare per circa 4 persone.

Iniziamo impastando la semola con 150 grammi di acqua tiepida. Aggiungiamo una buona presa di sale e impastiamo fino a ottenere un panetto dalla consistenza liscia. Prendiamo una pezza pulita e copriamolo per lasciarlo riposare 30 minuti. Per formare le orecchiette non dovremo far altro che infarinare il ripiano e ricavare un salsicciotto dalla pasta. Ora stacchiamone piccoli pezzi uguali e con il dito medio formiamo le orecchiette trascinandole sul ripiano.

Sveliamo come preparare velocemente le orecchiette alle cime di rapa originali e lasciare tutti a bocca aperta

Seguendo le indicazioni riportare nell’articolo sopra citato, puliamo le cime di rapa e preleviamone solo la parte più tenera. Riscaldiamo abbondante acqua, quando è bollente, immergiamo la verdura per pochi minuti. A questo punto aggiungiamo un cucchiaino d’olio d’oliva e le orecchiette fresche. Scoliamo la pasta ancora al dente e prepariamo una padella con 4 cucchiai d’olio, uno spicchio d’aglio senza anima, mezzo peperoncino fresco e 2 o 3 acciughe. Lasciamo che queste ultime si squaglino e uniamo le cime di rapa con le orecchiette. Lasciamo insaporire e portiamo a tavola questo piatto regale. Per una versione alternativa, consultiamo la ricetta degli gnocchetti sardi alle cime di rapa.