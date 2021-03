Pasqua è un’occasione speciale da trascorrere con i propri cari e non c’è modo migliore di festeggiarla se non accompagnandola con dell’ottimo cibo. Molti sono soliti trascorrere questa giornata in compagnia di amici, parenti e possibilmente una griglia. A dir la verità, le grigliate sono più diffuse durante il pranzo di Pasquetta mentre per quello di Pasqua si preferisce mangiare a casa o al ristorante.

Un piatto che va per la maggiore durante il pranzo di Pasqua tra le famiglie partenopee è di sicuro il “ruoto al forno”. Il nome deriva dalla forma del recipiente, rotondo appunto, in cui inserire le pietanze che andranno cotte nel forno. Ciò che non dovrebbe mai mancare in questo piatto sono la carne, i piselli e le patate. Sveliamo come preparare un secondo piatto saporitissimo per il pranzo di Pasqua.

Ingredienti indispensabili per la buona riuscita di questo piatto

Il ruoto al forno prevede un ingrediente principale, ovvero la carne. Noi abbiamo scelto di utilizzare quella di capretto per l’occasione, ma in realtà si può scegliere qualunque tipo di carne. Si prestano molto a questo piatto: la salsiccia, le coscette o alette di pollo, le costine e così via.

Ingredienti:

500g di spezzatino di capretto;

500g di patate ;

circa 10 pomodorini freschi;

200g di piselli;

1 cipolla;

sale e olio q.b.;

olio evo q.b.;

1 bicchiere d’acqua.

Si inizia tagliando le patate in pezzi grossi. Anche le cipolle e i pomodorini vanno tagliati fino ad ottenere dei pezzi non troppo piccoli.

In una teglia abbastanza capiente e con bordo alto adagiare le patate, i piselli, e le cipolle. Condire con olio, sale e pepe e mescolare delicatamente. A questo punto aggiungere anche lo spezzatino, i pomodorini e il bicchiere d’acqua.

È giunto quindi il momento di infornare il “ruoto” a 180 gradi per un’ora circa. Si consiglia di tenere sempre d’occhio la pietanza e mescolare di tanto in tanto.

Quando tutti gli ingredienti saranno cotti il risultato sarà strepitoso. La carne avrà acquisito un buonissimo sapore e le patate dovranno sciogliersi in bocca. Il successo sarà assicurato grazie al gustosissimo “ruoto al forno” a base di capretto, patate e piselli.

