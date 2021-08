Sandali ed infradito spadroneggiano durante l’estate. Sono scarpe comode che lasciano il piede libero di respirare. Hanno solo un piccolo inconveniente. Essendo così aperte, facilmente si sporcano. In questo articolo troviamo svelato un trucchetto fantastico per togliere il nero dalle infradito e farle tornare come nuove in maniera facile e veloce.

Perché accade e cosa non fare

È capitato a tutti infatti a tutti di ritrovarsi dopo pochi giorni di utilizzo la pianta delle ciabatte segnata da un orribile alone nero. La polvere ed il sudore naturalmente prodotto dai piedi sono le cause principali. L’olio di gomito che possiamo utilizzare nel lavaggio a mano non è di solito sufficiente a far tornare pulite le nostre infradito. La lavatrice è assolutamente sconsigliata. Infatti la temperatura dell’acqua e la centrifuga deformerebbero le nostre comode calzature, rendendole inutilizzabili. C’è chi, per evitare questo inconveniente, le ricompra frequentemente. Ma c’è un rimedio della tradizione che pochi conoscono che in sole 12 ore garantisce di farle tornare perfettamente pulite.

Svelato un trucchetto fantastico per togliere il nero dalle infradito e farle tornare come nuove

Per prima cosa eliminiamo le tracce di polvere e sporco superficiale sciacquando le infradito con dell’acqua fredda. Poi prendiamo un sacchetto di plastica e versiamoci dentro 3-4 cucchiai colmi di amido di mais, un tipo di farina adoperato comunemente in cucina come addensante. Prendiamo un paio di batuffoli di cotone e versiamoci sopra 5-8 gocce di tea-tree oil. Mettiamoli nel medesimo sacchetto.

Questo olio essenziale è noto per le sue proprietà antisettiche naturali. Infiliamo infine le infradito da trattare nella busta. Chiudiamo bene il tutto con un nodo. Quindi agitiamo energicamente. Lasciamo che l’amido faccia il suo lavoro per tutta la notte. Il mattino seguente rimuoviamo la polvere in eccesso. L’azione congiunta dei due ingredienti consentirà di avere delle ciabatte pulite ed igienizzate senza fatica. Questo rimedio della nonna farà scomparire del tutto gli aloni neri sulla pianta delle ciabatte.

Una curiosità

Le infradito, appaiono per la prima volta in Brasile nel 1962. Si ispiravano al sandalo giapponese Zori. All’epoca si chiamavano Havaianas. Erano fatte di paglia e riso. In pochi anni spopolarono in tutto il mondo. Tanto che nel 1966 venne depositato il brevetto delle infradito moderne.

