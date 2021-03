Non sempre conosciamo a fondo tutte le caratteristiche e le proprietà dei prodotti che abbiamo all’interno della nostra casa. Siamo abituati a comprarli per alcune particolari funzioni, senza pensare al fatto che potrebbero tornarci utili anche in altre occasioni. Conoscere i tanti usi di una componente infatti, che sia questa alimentare o meno, non può che esserci d’aiuto. Per questo, ecco svelato un prodotto di casa che rimuoverà umidità e muffa dal bagno in un baleno.

Sempre i soliti punti

Stiamo per lasciarci alle spalle l’inverno e, con esso, i problemi che questa stagione solitamente porta con sé. Tra questi, neanche a dirlo, vi è la comparsa delle muffe e di fenomeni quali condensa e umidità. Sono in molti infatti ad aver lottato negli scorsi mesi contro questi problemi, che si manifestano poi sempre negli stessi luoghi dell’abitazione. Uno dei più interessati da questi fenomeni è senza ombra di dubbio il bagno, ed in particolare la doccia o la vasca. Per questo tra poco sveleremo il trucco per eliminare del tutto da quest’ultimi i segni dell’umidità.

Il borotalco

Sono moltissimi i prodotti che ci permettono di sconfiggere questo tipo di problemi. Alcuni si rivelano estremamente efficaci, ma richiedono tempo per essere utilizzati, nonché molti soldi per essere acquistati. In questo articolo quindi vogliamo parlare di una soluzione che oltre ad essere estremamente economica, richiede l’utilizzo di un prodotto che, quasi sicuramente, avremo già dentro casa. Dunque ecco svelato un prodotto di casa che rimuoverà umidità e muffa dal bagno in un baleno. Ci riferiamo, come avremo capito, al borotalco.

Questo prodotto infatti possiede diverse proprietà, tra cui quella assorbente, che possiamo sfruttare contro questi inconvenienti comuni. Dovremmo semplicemente versare un po’ di borotalco nei luoghi strategici in cui solitamente incontriamo questi fenomeni, così da permettergli di assorbire l’umidità. Dunque, primo fra tutti, la guarnizione della doccia. Ma anche specifici angoli della stanza da bagno che notiamo essere soggetti alla formazione di muffe. In questo modo non solo riusciremo a prevenirne l’apparizione, ma elimineremo anche le tracce di condensa e, appunto, di umidità. Così facendo, libereremo finalmente la nostra casa da questi fastidiosissimi fenomeni.