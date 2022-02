Eccoli di nuovo di fronte a noi. È una sfida tra il più forte e il più resistente, ma anche il più tenace. Abbiamo deciso di non arrenderci, eppure il vasetto di conserve davanti a noi ci appare imbattibile. Le abbiamo provate tutte, dall’asciugamano resistente al guanto monouso in plastica. E siamo davvero sfiniti. Abbiamo provato anche a svitare con lo schiaccianoci se il tappo non è molto grande. Ma non abbiamo sortito alcun effetto.

Usare la delicatezza e non la forza

Ci hanno insegnato che uno dei possibili metodi sia dare un po’ di aria al tappo. Di sicuro spesso lo abbiamo utilizzato in alcune occasioni, consapevoli che potesse essere l’unica possibile soluzione. Anche se ciò comportava la rovina definitiva del vasetto, non ci siamo fatti scrupoli. Sappiamo infatti che, aprendolo in questo modo, il tappo non sarà sicuramente più riutilizzabile per le future conserve.

Abbiamo provato ad usare anche la dolcezza ponendo il vasetto sotto l’acqua calda corrente o dentro una bacinella apposita. In effetti il risultato è stato davvero avvincente, ma abbiamo sprecato acqua e gas.

Abbiamo utilizzato il cellophane, lo scotch e abbiamo anche battuto il fondo del barattolo con le mani. Ma in ogni caso abbiamo usato la forza e qualche volta ne siamo rimasti infastiditi.

I rimedi della nonna per aprire i tappi dei vasetti sterilizzati sono davvero numerosi e variegati. Spesso anche inutili, perché non sortiscono il risultato desiderato. Ma ne abbiamo trascurato uno che forse pochi sanno di poter utilizzare.

Svelato qual è l’utile strumento per aprire i tappi dei vasetti sterilizzati senza rovinarli e senza fare sforzi

In cucina abbiamo tantissimi strumenti che utilizziamo quotidianamente. Il cucchiaio di legno è uno di questi. Ne abbiamo probabilmente più di uno, perché l’uso che ne facciamo è davvero molteplice. Sarà molto facile utilizzarlo per aprire il nostro resistente vasetto in vetro.

Quindi poniamo il vasetto davanti a noi e su un ripiano ben stabile. Diamo delicatamente un colpo al vasetto utilizzando il cucchiaio di legno in quattro punti differenti, ruotandolo di 45 gradi ogni volta. In questo modo riusciremo a smuovere l’aria interna e a liberare il vasetto dalla pressione. Si aprirà in un battibaleno senza nessuno sforzo.

Ecco finalmente svelato qual è l’utile strumento per aprire con astuzia e velocità i contenitori in vetro più ostinati. Non solo non faremo più alcuna fatica, ma potremo riutilizzarli per la conservazione delle nostre pietanze preferite.