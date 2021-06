Chi possiede un gatto lo sa bene. Il loro rapporto con l’acqua è complicato. È un rapporto di amore e odio. Ne sono attratti ma allo stesso tempo la evitano. Passano molti minuti a lappare dalla ciotola e poi non bevono più per un’intera giornata. Spessissimo infatti vanno incontro a problemi alle vie urinarie. Ma da cosa dipende tutto questo?

È colpa dell’antenato

Anche questo aspetto della fisiologia del gatto è influenzato dall’evoluzione. Bisogna tornare indietro fino al suo antenato, il gatto selvatico africano. Viveva nel deserto e per sopravvivere a un ambiente così duro e arido, ha imparato a farsi bastare i liquidi che ingeriva mangiando le sue prede. Ecco perché ancora oggi il gatto moderno trattiene maggiormente i liquidi e beve poco.

Svelato perché il gatto beve poca acqua e cosa fare per evitare la disidratazione

Lo stimolo della sete perciò è molto basso e la lingua si è modificata in base a questa esigenza. È incredibile quanti scienziati nel tempo si siano interessati alla dinamica del tutto particolare della lappata del gatto. Si sono serviti addirittura di complicate regole e formule matematiche per spiegare il sinuoso movimento della lingua.

Solo con un rallenty si può osservare come questa formi una specie di mestolo che sfiora appena la superficie dell’acqua. Grazie alla velocità del movimento riescono a creare una colonna che sfida la legge di gravità e sale in bocca.

Come evitare la disidratazione

L’ereditarietà condiziona la salute del nostro amico felino. Il rischio che il gatto beva poco è molto frequente. Soprattutto considerato che i cibi più economici e diffusi sono secchi. Quindi dovrebbe poter bere molto di più.

Se vogliamo evitare problemi renali e altre patologie legate alla disidratazione, dovremmo scegliere per lui un’alimentazione umida o mista. Lasciargli a disposizione acqua fresca e non stagnante. Per questo motivo sono molto diffuse le fontanelle per gatti. Non si tratta solo di un vezzo della moda, ma rispondono precisamente a un’esigenza specifica dell’animale. Il filtro garantisce la pulizia e il suono dell’acqua che scorre, rappresenta per lui un’attrazione. In qualche modo lo riporta alla natura. Ecco svelato perché il gatto beve poca acqua e cosa fare per evitare la disidratazione.