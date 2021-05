In questo articolo parleremo di un dolce famosissimo e amato da molti. Stiamo parlando del tiramisù.

Un dolce perfetto sempre, per ogni occasione. Sfizioso per una colazione da leccarsi i baffi affiancato ad una buona tazzina di caffè. Spesso scelto come dolce di compleanno per la sua capacità di mettere d’accordo sempre tutti grandi e piccini. Capace di farci andare a dormire col sorriso se ne assaggiamo una fettina alla fine di una buona cena in famiglia. Insomma, non si dice mai no ad un buon tiramisù. Inoltre, come ben sappiamo esiste in più versioni. Quello con le fragole, al pistacchio o a che quello senza caffè per renderlo adatto anche ai bambini. Pochi conoscono però il tiramisù ai cachi del quale possiamo studiare la ricetta in questo articolo.

Svelato l’ingrediente che andrebbe sostituito assolutamente per rendere il classico tiramisù molto più morbido sfizioso e veloce

Oggi però parleremo di un ingrediente che secondo l’opinione di molti dovrebbe essere sostituito al classico tiramisù che conosciamo tutti. Stiamo parlando dei savoiardi. Come sappiamo, i savoiardi sono i biscotti che fanno da base e che separano tutti gli strati di questo dolce. C’è anche chi preferisce usare i Pavesini ma in entrambi i casi stiamo parlando di biscotti spugnosi. Questo significa che questi due tipi di biscotti una volta intinti nel caffè o anche nel latte, assorbono tutto il liquido diventando una spugna.

Abbiamo mai pensato a come potrebbe venir fuori un tiramisù se usassimo dei biscotti secchi?

La novità

La maggior parte dei biscotti che abbiamo in commercio sono secchi e infatti abbiamo l’imbarazzo della scelta. Anche nel caso dei biscotti secchi naturalmente dobbiamo andare ad inzupparli nel caffè come dice la ricetta classica. Perciò muovendoci esattamente secondo la classica ricetta del tiramisù al caffè ma sostituendo i biscotti spugnosi con quelli secchi noteremo la differenza.

Il consiglio è quello di non scartare mai un’opzione potenzialmente valida prima di averla provata. Perciò proviamo. Provare non costa nulla.

