I padroni di cani hanno sicuramente notato alcuni atteggiamenti del proprio amico peloso che a noi umani possono risultare strani o bizzarri. E uno di questi riguarda sicuramente il modo in cui il nostro Fido fa pipì. Infatti, quando lo portiamo fuori per la passeggiata, possiamo vedere che il cane non urina mai una sola volta, come possiamo fare noi. Ma, piuttosto, lo fa a scatti e di continuo. Si ipotizza che questo suo comportamento non sia assolutamente casuale, ma che, piuttosto, abbia una ragione ben precisa. E oggi finalmente viene svelato l’incredibile motivo per cui il cane fa pipì a rate quando lo portiamo a spasso e mai in una volta sola.

La ragione per cui fa pipì in continuazione quando è fuori casa

Il motivo di questo comportamento, in realtà, è molto in linea con la natura dei cani. Pare che i nostri amici pelosi, infatti, urinino per marcare il proprio territorio di appartenenza. Dunque, questo vuol dire che i nostri amici pelosi non fanno pipì a caso. Al contrario, sembra che scelgano esattamente gli angoli e i muri in cui lasciare la loro traccia. Infatti, in questo modo, riuscirebbero a tracciare i confini di un territorio che considerano loro. E gli altri cani, annusando, sapranno chi è passato di lì.

Ecco cosa succede quando invece non abbiamo un solo cane in famiglia ma ce ne sono di più

Se vi fossero più cani in casa, la situazione potrebbe cambiare leggermente, ma il concetto rimane sempre lo stesso. In un ambiente familiare con più amici pelosi, uno di questi è sempre il cane dominante. Ed è proprio lui a scegliere gli angoli in cui urinerà. Se l’altro cane che abbiamo dovesse sempre essere maschio, si atterrà alla gerarchia. Quindi, cercherà di fare pipì in posti diversi da quelli scelti dal cane alfa, urinando forse anche meno.

Dunque, ecco svelato l’incredibile motivo per cui il cane fa pipì a rate quando lo portiamo a spasso e mai in una volta sola!

Approfondimento

Perché il cane apre le zampe e si mette a pancia in su per farsi coccolare