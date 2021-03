È sempre una bella sfida cercare la felicità. Anche quando pensiamo di averla ottenuta, la nostra mente fa di tutto per non farla durare (come spieghiamo qui). Per cui, per quanto sfuggente, ci piacerebbe capire come fare per ottenerla.

Di sicuro è anche una cosa individuale, poiché ciascuno di noi ha cose diverse che lo rendono felice, per cui una vera formula non esiste. Però esistono alcuni metodi che aiutano tutti indiscriminatamente, e la scienza ha trovato qual è il migliore di tutti. È stato infatti svelato l’esercizio che ci regala la felicità, e lo possiamo fare a casa nostra.

Lo studio

La University of Wisconsin è riuscita a trovare l’uomo più felice al mondo: si chiama Matthieu Ricard, un monaco buddhista francese. Ricard ha partecipato ad uno studio dell’Università riguardo gli effetti della meditazione sul cervello. Il monaco si è messo a meditare, mentre dei sensori piazzati sulla sua testa misuravano che cosa succedesse a livello cerebrale.

I risultati sono stati sorprendenti: tutte le misure di attività cerebrale hanno rivelato livelli di tranquillità mentale e felicità mai visti prima. Sembra quindi che la meditazione sia il grande segreto per essere felici. Infatti meditare pare che cambi la struttura del nostro cervello, rendendo molto più facile provare sentimenti di buonumore.

Come fare per raggiungere la felicità

Secondo Matthieu Ricard, è facile diventare felici come lui: basta meditare quindici minuti al giorno, ogni giorno. Certo non tutti riusciranno a raggiungere il livello di un monaco che medita da anni, però ci si può avvicinare molto.

Ovviamente, non è necessario diventare buddhisti per meditare. Ci sono tante pratiche non religiose, come la Mindfulness o la Meditazione Trascendentale, che hanno effetti molto simili. In genere, è meglio rivolgersi ad esperti per imparare questi metodi, per essere sicuri di avere i migliori effetti. In alternativa, si possono trovare molte app gratuite o a pagamento che ci possono aiutare.

Abbiamo quindi svelato l’esercizio che ci regala la felicità, e lo possiamo fare a casa nostra. Basta una sedia o una poltrona, e possiamo iniziare a meditare.