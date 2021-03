L’anno che è appena trascorso ha messo alla prova molti di noi. Anche i mesi attuali non sembrano essere di meno, e di conseguenza in tanti sono costretti a continuare a fare dei sacrifici, economici e non. Per questo, oltre ad evitare spese non necessarie, si cerca anche di fare del risparmio dentro casa, e lo si fa solitamente seguendo due strade. Innanzitutto imparando l’arte del riciclo, riutilizzando quindi oggetti per scopi diversi, e in seguito facendo attenzione a conservare al meglio ciò che si acquista.

Uno spreco inutile

Soprattutto in cucina capita spesso di sprecare inutilmente una miriade di alimenti solamente perché non si conosce il giusto metodo per conservarli. Si tratta di un vero peccato, sotto tanti punti di vista. Infatti così facendo non solo dovremo buttare un determinato ingrediente prima del previsto, ma saremo costretti a comprarlo nuovamente. Spenderemo dunque molti più soldi di quanto avremmo potuto, se solo avessimo saputo come fare. Per questo motivo, ecco svelato l’errore da non commettere mai per conservare più a lungo le patate.

Attenzione a sciacquare

Le patate in particolare sono note per essere un alimento che, più di altri, tende a rovinarsi molto velocemente. Difatti già dopo qualche giorno andranno a germogliare, risultando di conseguenza non commestibili. Bene, per rallentare questo processo dobbiamo cercare di non commettere uno sbaglio estremamente diffuso. Vediamo quale. Infatti ecco svelato l’errore da non commettere mai per conservare più a lungo le patate. Effettivamente non sono pochi a sciacquare le patate appena comprate per poi riporle nella mensola o, peggio ancora, in frigorifero.

Forse non tutti ne sono a conoscenza ma si tratta di un errore. Infatti le patate vanno conservate asciutte, altrimenti l’umidità provocherà il processo di maturazione molto prima del previsto. Lavarle rappresenta sicuramente una scelta saggia e indicata, ma ricordiamoci di farlo prima di mangiarle e non prima di conservarle. Si tratta di un semplice dettaglio che molti magari compiono in maniera automatica, ma in grado di rovinare di tutto. Basterà dunque fare solamente attenzione a questo passaggio.