I peperoni sono ortaggi molto amati e apprezzati sia per le loro numerose proprietà che per il loro straordinario sapore.

Inoltre, è estremamente versatile, infatti può essere consumato in diversi modi: crudo, arrostito, ripieno o come ingrediente di una bella ratatouille.

Purtroppo, però, la sua buccia risulta poco digeribile ed eliminarla è una procedura che può essere noiosa perché generalmente ci occupa molto tempo.

Grazie a questo ortaggio potremo preparare un’irresistibile e gustosissima salsa che sorprenderà i nostri ospiti in vista del fine settimana.

Ecco perché potremo utilizzare questo prezioso trucchetto per semplificarci il lavoro, risparmiando così tempo e fatica.

Svelato l’efficace metodo per spellare i peperoni in soli 10 minuti secondo la nonna

Un metodo che ci sarà davvero d’aiuto per spellare i peperoni senza difficoltà risiede nello scottarli in acqua bollente prima di cuocerli.

Dopo averli lavati dovremo infatti posizionarli nell’acqua messa a bollire in pentola e lasciarli sbollentare per una decina di minuti.

Inoltre, potrebbe essere anche utile aggiungere un cucchiaio di aceto bianco, in caso volessimo stemperare il suo tipico gusto aspro.

Passato il tempo necessario dovremo procedere scolando i nostri peperoni e posizionandoli all’interno di un apposito sacchetto per congelare gli alimenti.

In questo modo, il vapore che si andrà a formare al suo interno faciliterà la rimozione della buccia dai peperoni, occorrerà solo aspettare pochi minuti.

Altrimenti, potremo posizionarli in un sacchetto di carta, utilizzato spesso per il pane e sbatterli delicatamente, così sarà più semplice eliminarne la buccia.

Pian piano iniziamo a spellare i nostri peperoni, badando a non far trascorrere troppo tempo dopo la cottura altrimenti l’operazione, una volta raffreddati, sarà più complicata.

Svelato l’efficace metodo per spellare i peperoni in soli 10 minuti secondo la nonna in modo semplice e veloce, risparmiandoci tanto lavoro.

Metodo alternativo

In alternativa potremo utilizzare un metodo moderno molto popolare, cioè dovremo abbrustolire la superficie del peperone utilizzando la fiamma del cannello da cucina.

Dovremo solo armarci di molta pazienza perché richiederà più tempo ma potrebbe risultare utile per chi non ha a disposizione dei fornelli a gas.

