La cosmetica verde riveste un ruolo sempre più importante negli ultimi tempi e in svariati campi della bellezza. Apparire belle e impeccabili è senza dubbio importante, ma farlo rispettando anche l’ambiente e le persone lo è decisamente di più. Per questo motivo nascono gli “smalti green”, particolari formule dall’INCI invidiabile e rispettose dell’ecosistema. Ed ecco svelato l’eccezionale segreto per mani curate e unghie naturalmente sane che rispettano pure l’ambiente. Molti di questi sono vegani e senza glutine e per scoprire di più basta semplicemente leggere l’etichetta presente sul retro degli smalti.

Cosa sono gli smalti green e quali sono le loro caratteristiche

Sulle loro etichette appaiono scritte quali “green nail lacquer”, “gluten free” o “vegan” e così via. La normativa italiana e quella europea sulla composizione degli smalti è abbastanza rigida rispetto ad altri Paesi. Molti di questi smalti mostrano particolari formulazioni ad acqua e sono, inoltre, privi di odori fastidiosi.

Alcuni brand rivolgono la loro attenzione anche alle donne con la pelle particolarmente sensibile, lanciando collezioni appositamente pensate per queste esigenze. Altri marchi sostengono, con parte dei proventi della vendita degli smalti, Paesi con grandi deficit di acqua potabile e, per questo, hanno formulazioni composte al 55% da acqua.

Quasi tutti questi smalti sono anche “Cruelty Friendly” e quindi non testati sugli animali. Questo non significa dover rinunciare alla bellezza, perché molti brand regalano anche colorazioni incredibili ed effetti glitter o metallizzati.

Particolari formule sono perfette per donne in gravidanza perché “toxic free”. Le scelte green sono evidenti anche sul packaging, in quanto la confezione degli smalti mostra tessuti e materiali da riciclo molto interessanti.

Alcuni studi mostrano importanti risultati anche per le formule semipermanenti e gli smalti UV-gel. Questi prodotti rispettano pienamente le normative ambientali e soddisfano i consumatori che li hanno testati. Un’attenzione in più nell’utilizzo dello smalto è un grande beneficio per le unghie, ma anche per l’ambiente.

