Febbraio è quasi finito, ma il gelo che porta con sé non accenna a svanire. Per questo tutti noi corriamo ai ripari con il riscaldamento in casa e con un abbigliamento pesante composto da maglioni e giubbotti. Chi si lamenta più del freddo però è sempre la stessa categoria di persone: quella di sesso femminile.

Alcune ricerche, infatti, sostengono che, soprattutto nelle estremità del corpo, esiste fra donne e uomini una differenza di ben quattro gradi. C’è chi stenta a crederlo ma esiste un motivo scientifico per cui queste ultime patiscono di più le condizioni climatiche di rigidità.

Oggi lo illustreremo: ecco svelato l’incredibile motivo per cui le donne hanno sempre freddo, soprattutto a mani e piedi.

Motivi biologici

Non sono solo inutili lamentele, dunque, ma realtà che affondano le loro radici nella biologia. Infatti la natura ha dato al sesso femminile una enorme capacità di adattamento ma, al contempo, questi continui cambiamenti rappresentano un notevole stress per l’organismo.

Certi malesseri sono prevalentemente dovuti agli ormoni che regolano il ciclo mestruale. Però esiste una grande differenza con l’altro sesso: la modalità di dispersione di calore.

Come funziona la dispersione del calore

Si sa, l’organismo umano è una macchina perfetta. Per questo motivo le donne possiedono una percentuale di massa grassa naturalmente più elevata. Questo perché il grasso rappresenta una fonte di energia di emergenza che permette di portare avanti una gravidanza anche nelle situazioni più estreme.

Però, d’altro canto, la massa muscolare è quella che genera una maggior quantità di calore. Allo stesso modo la stazza, generalmente più minuta, delle signore, fa sì che si possiedano degli organi interni più piccoli. Su tutti anche il cuore, che ha proprio la funzione di pompare il sangue. Essendo più piccino fa fatica a irrorare le aree più lontane, come mani e piedi.

Oggi abbiamo svelato l’incredibile motivo per cui le donne hanno sempre freddo, soprattutto a mani e piedi. Se si è interessati ad altre curiosità, consigliamo anche di consultare il seguente articolo: “Tutte le donne con questo piccolo trucco possono arrivare a risparmiare più di 2.500 euro”.