Questa crema al cioccolato viene chiamata “creme ganache“(si legge “crem ganash”) ed è la più goduriosa di tutte le creme. Per la preparazione ci vuole veramente pochissimo tempo e con questo trucchetto la riuscita è assicurata! Ecco, di seguito, svelato in pochi passi il trucco per una crema al cioccolato irresistibile più la ricetta delle buonissime fiamme al cioccolato.

Prepariamo la “creme ganache”

Gli ingredienti

a) 200 grammi di cioccolato fondente;

b) 200 grammi di panna da cucina , come la panna chef;

c) un cucchiaio di burro

d) due-tre cucchiai di zucchero, a seconda di dove viene usata.

Preparazione

Riduciamo a scaglie il cioccolato con una grattugia oppure con il coltello. La qualità del cioccolato deve essere ottima: è indispensabile per il successo della ricetta!

Mettiamo la panna da cucina in un bollilatte e mescolando scaldiamola a fuoco lento finché non diventa liquida. Anche qui abbiamo apportato una modifica in quanto la panna liquida da montare deve essere freschissima e può capitare di non averne in casa. La panna da cucina ha lunga conservazione e consistenza più compatta.

Aggiungiamo le scaglie di cioccolato. E con un cucchiaio di legno mescoliamo fino a che non si siano sciolte completamente

Aggiungiamo il burro e lo zucchero.

In questo caso se la crema verrà servita da sola come dessert meglio mettere tre cucchiai di zucchero. Se, invece, sarà un ripieno di una preparazione dolce meglio due cucchiai.

Una volta che tutti gli ingredienti sono ben amalgamati, li mettiamo in una terrina e poi in freezer per dieci minuti.

Se raffreddiamo il composto nel congelatore, montare la crema sarà questione di pochi secondi.

Tolta da freezer iniziamo a montare la crema con uno sbattitore elettrico.

In pochi secondi la consistenza si faràpiù solida, spumosa. La nostra “creme ganache” è pronta!

Prepariamo le fiamme al cioccolato

Andiamo ora a vedere come si preparano le fiamme al cioccolato.

Con un bicchiere o un coppapasta ritagliamo dei dischetti di pasta frolla. Qui è indicata la ricetta veloce della pasta frolla.

Una volta cotti procediamo come segue.

Prendiamo un sacchetto di plastica per congelare gli alimenti e tagliamo in obliquo uno dei due angoli in basso.

Inseriamo nel sacchetto la crema e iniziamo a farla ricadere sui dischi di frolla. Stringendo il sacchetto spingiamo gradatamente la crema verso il foro.

Diamo una forma a punta come appunto una fiamma.

L’ultima operazione è la copertura con la glassa.

Il procedimento non si differenzia di molto da quello per la ganache.

Sciogliamo 150 grammi di gocce di cioccolato fondente in 100 ml di latte in un pentolino a fuoco lento. Aggiungiamo un cucchiaio di zucchero.

Prepariamo su una gratella per dolci i dischi di frolla con la crema al cioccolato e facciamo colare il composto ancora caldo e fuso.

Lasciamo raffreddare o mettiamo in frigorifero.

Perfette anche il giorno dopo!

Abbiamo svelato in pochi passi il trucco per una crema al cioccolato irresistibile più la ricetta delle buonissime fiamme al cioccolato.