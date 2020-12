Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come Luigi XIV voleva essere la personificazione dello stato francese, la pizza possiamo dire che è la cultura italiana. Cultura, sì, perché la pizza è creazione proprio come l’arte. Socialità, gusto, colori spensieratezza: si potrebbe persino dire che questa eccellenza napoletana rappresenta il famoso carattere degli italiani.

Tuttavia, tutti noi abbiamo dovuto affrontare un’annosa questione dopo aver mangiato la pizza: quella terribile sete. Alcuni dicono che sia dovuta alla quantità di sale presente negli ingredienti che la compongono, altri la riconducono a mille e più ragioni.

Tant’è, la sete dopo la pizza è estremamente fastidiosa e ci fa andare a letto con questo pensiero in testa. C’è una soluzione, ecco svelato il trucco per dire addio alla sete dopo la pizza.

Limonata alla lavanda

Proviamo a chiedere ai nostri amici che l’hanno già provato: funziona. La limonata alla lavanda è il toccasana per dire addio alla sete dopo la pizza. Questa bellissima pianta con fiori viola non è solo utile per lavare o per profumare le nostre stanze e i nostri abiti, ci toglie anche la sete.

Dunque, vediamo insieme come preparare questa celebre limonata.

Preparazione

Naturalmente è il tempo a dettare le regole per le cose fatte per bene. Dobbiamo, quindi, partire per tempo e selezionare cinque o sei rametti di lavanda e sciacquarli.

Fatto ciò, mettiamoli in una pentola con acqua fredda e portiamo a ebollizione. Appena l’acqua bolle, spegniamo il fuoco e facciamo raffreddare la nostra infusione. Nel frattempo, spremiamo un limone e, appena l’infusione si è raffreddata, passiamola in un colino.

Uniamo, dunque, la spremuta di limone all’infuso e mettiamo il tutto in frigo. Dopo due ore la bevanda dissetante è pronta.

Ecco, quindi, svelato il trucco per dire addio alla sete dopo la pizza. Se vogliamo sapere, invece, quali sono gli errori da non fare mentre si mangia una pizza, scopriamolo qui.