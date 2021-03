Il basilico è sicuramente una delle piante aromatiche più amate dagli italiani. Fondamentale per un sugo a regola d’arte, ma non solo. Anche per dare gusto e profumo alla pizza appena sfornata. Averlo sempre a disposizione tutti i mesi dell’anno è possibile. Infatti conserva bene tutto l’aroma anche da congelato. Ma il problema più comune è che quando si va per usarlo, si è ridotto in pezzi. Da oggi non avremo più foglie spezzettate con questo semplice trucco.

Svelato il trucco per congelare il basilico e avere delle foglie perfette e pronte all’uso

L’ideale sarebbe avere una piantina di basilico sempre a portata di mano. Ma anche il basilico soffre le basse temperature, quindi farlo crescere nei mesi più freddi è difficile. Qui ci viene in soccorso il nostro amico congelatore. Che ci permette di avere a disposizione il basilico tutto l’anno. Normalmente si raccolgono le foglie della nostra pianta, si mettono nel sacchetto gelo e si congelano. Nulla di male se si ha intenzione di usarlo per preparare un ottimo pesto. La forma è poco importante, anche se spezzettandosi si perde un po’ il suo fantastico gusto.

Ma ecco un trucco utilissimo per avere sempre foglie impeccabili. Che trattengono il loro gusto e profumo anche dopo averle scongelate. La cosa fondamentale da fare quando si congela il basilico è sicuramente lavarlo. Per eliminare batteri, parassiti o residui di terriccio. Ma va fatto delicatamente e con poca acqua, altrimenti le foglie tendono ad annerirsi.

Asciugare bene le foglie è ciò che fa la differenza.

Già, perché se le foglie restano umide tenderanno a rovinarsi e spezzettarsi. Quindi dopo un lavaggio veloce vanno messe ad asciugare su un canovaccio. Quando saranno completamente asciutte sono pronte per essere surgelate. Ma non nel solito sacchettino gelo. Bisogna usare un contenitore ermetico. Va benissimo anche un contenitore del gelato riciclato. L’importante è che si chiuda bene. Si prendono le foglie di basilico e si adagiano delicatamente, una per una nel contenitore. In questo modo verranno protette dagli altri alimenti surgelati. E si eviterà di polverizzarle. Inoltre, se sono ben asciutte rimarranno staccate singolarmente.

Non riempiamo il contenitore fino all’orlo, lasciamo un po’ di spazio. Se le foglie sono molte se ne possono usare un paio. E lo riponiamo in uno dei cassetti del congelatore. O se abbiamo un congelatore a pozzetto, utilizziamo il ripiano più alto. Questo per evitare che il contenitore si capovolga.

Ecco, quindi, svelato il trucco per congelare il basilico e avere delle foglie perfette e pronte all’uso. Niente più basilico polverizzato. In questo modo avremo sempre a disposizione delle foglie perfette come appena colte. E ora siamo pronti a utilizzarle come vogliamo nei nostri piatti. Senza rinunciare al gusto e all’aroma, e alla forma!

