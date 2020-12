Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Avere un frigo pieno e ben fornito è sempre un piacere. Dalla frutta, alla verdura, agli avanzi della cena di ieri, sono moltissimi i cibi che si possono conservare nel frigorifero, molti dei quali, però, hanno un certo ‘aroma’ caratteristico. Come molti avranno fatto esperienza, a volte possono sprigionarsi dei cattivi odori all’interno del nostro frigorifero, e se il frigo è pieno, può essere difficile identificare con esattezza da dove provenga l’odore sgradito.

Ma niente paura, esiste un sistema semplicissimo per tenere a bada i cattivi odori in frigorifero, basta un oggetto che tutti abbiamo in casa.

Svelato il trucco geniale e a costo zero per eliminare i cattivi odori dal frigo: eccolo.

Basta mettere all’interno delle palline di carta di giornale

Per eliminare i cattivi odori dal frigo basta utilizzare un materiale che tutti abbiamo in casa, e che generalmente tendiamo a buttare via: i giornali vecchi. La carta di giornale ha l’interessante caratteristica di assorbire gli odori. Per utilizzare questa caratteristica a nostro vantaggio, basterà appallottolare un paio di fogli di carta di giornale e posizionarli nel frigorifero. Sostituiamoli all’incirca una volta alla settimana, o anche ogni 10 giorni, se il frigo non è particolarmente pieno. Se non abbiamo a disposizione della carta di giornale, possiamo utilizzare anche quella dei depliant pubblicitari che ci vengono recapitati in buca, basta che non sia troppo plastificata. Svelato il trucco geniale e a costo zero per eliminare i cattivi odori dal frigorifero

Ogni tanto facciamo una pulizia approfondita con l’aceto

Ovviamente, ora che abbiamo svelato il trucco geniale e a costo zero per eliminare i cattivi odori dal frigo, non significa che basti da solo per avere un frigo perfetto. A volte ci tocca effettuare una pulizia più approfondita. Se non ci piace utilizzare dei detergenti artificiali così vicini al luogo in cui conserviamo il nostro cibo, possiamo utilizzare un’alternativa 100% naturale: l’aceto. L’aceto è perfetto non soltanto per pulire, ma anche per eliminare i cattivi odori. Basterà una periodica pulizia con l’aceto per avere un frigo pulito, splendente e profumato.

