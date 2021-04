Parliamo oggi di casa e pulizia. Diciamoci la verità tenere casa sempre pulita, in ordine e perfetta non è per niente facile. Sarebbe il desiderio di tutti, ma una casa vissuta da tante persone poi è quasi impossibile che sia sempre alla perfezione. Chi ha la fortuna di farsi aiutare da una persona che pulisce il proprio appartamento tutte le settimane è sicuramente più avvantaggiato. Ci sono però quelle persone che preferiscono pulire e ordinare la propria casa da soli. Perché diciamocelo, nessuno pulisce casa nostra come lo sappiamo fare noi.

Parliamo ad esempio degli specchi. Vediamo oggi svelato il trucco geniale che pochi conoscono per rendere splendenti tutti gli specchi della casa ed eliminare per sempre gli aloni che nessuno sopporta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Utilizziamoli come si deve

Avere sempre gli specchi puliti e splendenti dà alla casa un aspetto sicuramente migliore. Anche quando invitiamo un ospite facciamo sempre bella figura facendo trovare tutto al proprio posto.

Inoltre, gli specchi spesso li utilizziamo per far apparire più spaziose le camere, il soggiorno o anche il bagno. Per i più curiosi qui sveliamo anche un trucco per rendere accogliente e piacevole il nostro soggiorno in poche mosse.

Sicuramente aiutano in questo nostro obiettivo. Ma se non li trattiamo come devono servono a ben poco.

Uno specchio sporco dagli schizzi d’acqua del lavandino, pieno di polvere e opaco a causa dei prodotti sbagliati da utilizzare non piace a nessuno.

Oggi però vediamo come rimediare in modo semplice e veloce a questo piccolo problema quotidiano utilizzando un prodotto che abbiamo tutti in casa.

Stiamo parlando della schiuma da barba.

Svelato il trucco geniale che pochi conoscono per rendere splendenti tutti gli specchi della casa ed eliminare per sempre gli aloni che nessuno sopporta

In realtà per eliminare gli aloni e l’opacità di ogni specchio della casa dobbiamo creare una semplice miscela fatta da noi. Uniamo la schiuma da barba e un po’ d’acqua frizzante e delle foglie di tè. Utilizziamo un piccolo contenitore, mescoliamo e inseriamo la nostra spugnetta. Lasciamo in infusione per almeno 15 minuti. Strofiniamo sui nostri specchi questa miscela e andiamo poi ad asciugare tutto con un panno morbido.

Noteremo con stupore che il problema degli aloni che rimangono sugli specchi sarà lontano ed eliminato per sempre.