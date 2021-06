Uno degli inconvenienti più comuni che ci può capitare al mare è di essere morsi da una medusa.

Il morso, o ustione, brucia ed è doloroso. Questo non per il contatto con il tentacolo, ma a causa delle tossine emesse dalla medusa.

La prima cosa da fare quando si viene punti da una medusa è mantenere la calma. Inutile farsi prendere dal panico perché di certo non ci aiuta.

È opportuno infatti raggiungere la riva e lavare subito la parte con acqua di mare.

Il primo errore da evitare quindi è di usare acqua dolce.

Lavando infatti la parte con l’acqua di mare si vanno a diluire le tossine.

Premesso che se dovessero insorgere malori tipo difficoltà respiratorie, mal di testa, vomito, ecc. è necessario rivolgersi subito al Pronto Soccorso.

Andiamo invece a vedere come lenire il bruciore nei casi non gravi.

Svelato il trucco efficace per rimediare alle punture di medusa e non solo

Se il dolore persiste spesso sentiamo parlare di adottare come rimedio acqua e bicarbonato. Essendo il bicarbonato noto per le sue proprietà disinfettanti.

Rimedio questo sicuramente efficace.

Così come sarebbe ottimo da utilizzare un gel al cloruro di alluminio. Grazie al suo effetto astringente infatti, sarebbe buono sia per bloccare la diffusione delle tossine che per alleviare il prurito.

Ma ecco il trucchetto in più!

Ma diciamoci la verità! Difficilmente quando si è in vacanza si pensa agli inconvenienti che potrebbero verificarsi. E quando qualcosa accade ci si ritrova inevitabilmente impreparati.

Oltre alle meduse, non dimentichiamo che anche altri tipi di insetti in estate sono fastidiosissimi con i loro morsi.

Ed allora ecco svelato il trucco efficace per rimediare alle punture di medusa e non solo, visto che questo rimedio torna utile anche per tante altre tipologie di morsi.

Durante il periodo estivo sarebbe infatti opportuno avere in borsa una pomata al cortisone.

Ne troviamo tante in commercio e nella scelta potremmo lasciarci consigliare dal nostro farmacista di fiducia.

Le pomate al cortisone infatti risultano ottime sia per le punture delle meduse che di tanti altri insetti che in estate potrebbero rovinarci le giornate. Hanno infatti ampio raggio di applicazione.

Gli effetti benefici della pomata al cortisone si avvertono già dopo qualche minuto dall’applicazione.

Quindi inseriamo in borsa il tubetto e all’occorrenza sappiamo come rimediare.

Tanto le scadenze di queste pomate sono molto lunghe quindi se non utilizzate, le possiamo comunque tenere in casa per diverso tempo.

