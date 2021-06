Finalmente è arrivata l’estate e possiamo mangiare il gelato in coppetta e cono ma non c’è niente di meglio di gustarlo con la brioche. Questo dolce è originario dalla Francia ma è molto consumato in Italia, specialmente al Sud e si trova in tutti i panifici. E non stiamo parlando del cornetto, visto che il termine brioche è usato, soprattutto al nord, per indicare il croissant.

C’è comunque una particolare brioche tipica di una regione che è diversa da tutte le altre ed è davvero speciale. La regione in questione è la Sicilia e la brioche con il “tuppo” è il suo pezzo forte. Come anticipato, la brioche siciliana si gusta con il gelato e con la granita. Mangiare la granita con la brioche è tipico delle città appartenenti al versante orientale dell’isola, quindi Messina, Catania e Siracusa. Ma la brioche si può mangiare anche senza alcun tipo di farcitura, poiché il sapore è talmente particolare che è buonissima anche da sola. Quindi vediamo qual è il segreto che rende la brioche siciliana unica nel suo genere.

Svelato il trucco dei migliori pasticceri per rendere la brioche gustosissima e soffice

Sono tanti i pasticceri che si occupano della produzione artigianale della brioscia siciliana, alcuni dei quali forniscono i bar. Ciò che rende speciale la brioche è l’aroma e soprattutto il profumo all’arancia ad ogni morso, ma non solo. Il segreto per renderla sempre soffice anche dopo giorni è la lievitazione di almeno 12 ore oppure di 24 ore e la farina Manitoba. Mentre la dolcezza è data dal miele che in alcune ricette sostituisce lo zucchero. Non scordiamoci del “tuppo” che ricorda uno chignon, l’acconciatura dell’estate 2021. Ecco svelato il trucco dei migliori pasticceri per rendere la brioche siciliana gustosissima e soffice. Non ci resta che provare a farla in casa o andare in Sicilia per gustarla insieme alla granita.

