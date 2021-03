In questo periodo non è raro parlare di risparmio, infatti molti di noi si trovano in situazione di ristrettezze economiche. E qual è il simbolo migliore per rappresentare questa attuale e impellente necessità? Naturalmente il salvadanaio. Oggi parliamo di questo utilissimo oggetto, raccontando una curiosità ad esso legata. Ecco svelato il sorprendente motivo per cui i salvadanai hanno la forma di un porcellino.

L’etimologia

Nella cultura pop il salvadanaio viene sempre raffigurato con delle fattezze veramente particolari, ovvero quelle di un maiale. Infatti questa associazione è talmente radicata che in inglese questo particolare oggetto è chiamato “piggy bank”. Le due parole tradotte letteralmente significano “banca porcellino”.

Pare che questo curioso nome derivi dal materiale con cui era costruito, il pygg. Questa era la denominazione di un particolare tipo di creta molto in voga nel quindicesimo secolo. L’assonanza con il termine “pig” portò alla creazione di quest’oggetto.

Il significato simbolico dell’animale

Un’altra versione fa risalire, invece, questo metodo di risparmio all’antica dinastia cinese Qing. In questo contesto storico il maiale era il cibo cardine, molto presente nell’alimentazione della classe più abbiente. Per questo era idealmente associato al concetto di prosperità e benessere.

Una preziosa risorsa economica

In passato possedere un maiale rappresentava una garanzia sia economica che alimentare. Infatti poteva essere venduto a buon prezzo. O, in situazioni di emergenza, poteva fornire a un’intera famiglia i viveri per il tempo necessario a superare un periodo di magra. Questo tipo di carne, infatti, può essere consumata subito o trasformata in un insaccato. Quest’ultimo è un formato molto vantaggioso, dato che può essere conservato per periodi molto lunghi.

Oggi abbiamo svelato il sorprendente motivo per cui i salvadanai hanno la forma di un porcellino.