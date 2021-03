I sogni, si sa, sono una finestra per spiare il nostro inconscio. Nei sogni spessi vengono a galla emozioni, desideri e paure che non riusciamo ad esprimere alla luce del sole, e proprio per questo, prendere coscienza dei nostri sogni può aiutarci a interpretare meglio le nostre reazioni nella vita quotidiana. Ma i sogni non sono soltanto individuali: esistono dei sogni o degli incubi ricorrenti che possono terrorizzare un’intera popolazione che sta subendo un trauma collettivo. In questo periodo di importanza storica, la pandemia influenza non soltanto la nostra vita diurna, ma si insinua anche nei nostri sogni. È per questo che molti di noi negli ultimi mesi fanno sogni o incubi ricorrenti, che spesso sono molto simili.

Svelato il sogno ricorrente che terrorizza molti di noi di notte ed è sempre lo stesso.

Il sogno ricorrente è di non riuscire a usate telefono o computer

Un sogno che molti di noi facevano anche prima della pandemia, ma che ora è diventato più frequente riguarda l’incapacità di usare i mezzi di comunicazione. Per esempio molti sognano di non riuscire a utilizzare il proprio telefonino per mandare un messaggio o per comporre un numero di telefono. Oppure possiamo sognare di non riuscire a digitare sul computer, o non riuscire a leggere lo schermo. I sogni di questo tipo possono creare molta angoscia perché nel sogno non riusciamo a compiere azioni che sono diventate indispensabili nella vita quotidiana. Ecco dunque svelato il sogno ricorrente che terrorizza molti di noi di notte ed è sempre lo stesso. Ma che cosa significa?

Perdita di controllo e incapacità di chiedere aiuto

L’interpretazione più comune del sogno di non riuscire a usare i mezzi di comunicazione ha a che fare con il nostro senso del controllo. Questo sogno può significare che sentiamo di non avere il controllo sulla nostra vita, sugli avvenimenti che ci circondano e sulle nostre emozioni, oppure che non riusciamo a chiedere aiuto per risolvere i nostri problemi.

