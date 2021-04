Le piante così come i fiori riescono a dare alla casa un’atmosfera unica, a trasformare anche il più triste degli angoli in un luogo magico e vivido. La primavera ogni anno riesce a riportare questo incanto nei giardini e nei terrazzi e grazie ai fiori recisi anche le case più cupe possono beneficiare di un profumo inebriante e di un tocco di colore speciale.

Regalare un mazzo di fiori è ormai un gesto poco di moda o relegato alle grandi occasioni come la festa degli innamorati o qualche anniversario. In realtà possono essere un dono apprezzatissimo, un gesto di altri tempi da ritrovare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Svelato il segreto tutto naturale per far vivere più a lungo un mazzo di fiori recisi aggiungendo all’acqua due semplici ingredienti

Ciò che spesso fa desistere dal fare questo regalo è la breve durata dei fiori ma per riuscire a prolungare questa magia è possibile mettere in atto dei piccoli stratagemmi in grado di prolungare la vita di questi boccioli.

La prima cosa da fare quando si portano a casa dei fiori è tagliare un pezzettino di gambo in senso obliquo con delle forbici disinfettate. Questo permette al gambo di aumentare la superficie da cui attinge all’acqua garantendo una ottima idratazione al fiore.

In seguito, è bene eliminare le foglie più basse che potrebbero marcire a contatto con l’acqua causando un aumento di batteri e quindi il precoce appassimento del fiore.

Inoltre, si devono aggiungere dei prodotti alla normale acqua.

Ingredienti

a) 2 cucchiai di aceto di mele;

b) 1 cucchiaino di zucchero bianco.

Preparando questa soluzione per i fiori e sostituendola ogni due/tre giorni i fiori rimarranno freschi più a lungo. In effetti seguendo questi semplici passaggi sarà possibile far durare i fiori fino ad otto o dieci giorni.

Ecco svelato il segreto tutto naturale per far vivere più a lungo un mazzo di fiori recisi aggiungendo all’acqua due semplici ingredienti.