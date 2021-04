Il tempo passa e purtroppo il nostro metabolismo si rallenta. Tenerlo sempre veloce e attivo è molto difficile, soprattutto superati i 30. Quando si dice che a trent’anni c’è il giro di boa, non si scherza. Ma non c’è motivo di abbattersi e perdere le speranze. Con la giusta alimentazione e del movimento si può aiutare l’organismo a rimettersi in moto. E ci sono dei particolari alimenti che possono darci una mano.

Svelato il segreto per una dieta brucia grassi perfetta per le over 35

Tutte le diete che abbiamo provato a seguire hanno fallito. Alcune troppo drastiche, altre troppo povere di nutrienti necessari. Per non parlare del digiuno, che non è mai una buona idea. Altre che abolivano i carboidrati, e altre ancora di sole proteine. È il momento di capire cosa davvero sia utile al nostro organismo. Ad esempio, una dieta molto proteica non è ideale per chi non fa molto movimento. Se si è patiti di fitness e si va spesso in palestra, le proteine servono. Ma se non siamo abituati a fare gli esercizi e dopo 10 minuti di corsa molliamo, non sono indicati. Quindi è sempre bene rivolgersi ad un nutrizionista per calibrare al meglio la nostra dieta. E sicuramente lo specialista inserirà questi alimenti un po’ inaspettati.

Non tutti i carboidrati sono difficili da smaltire

Esistono dei carboidrati definiti a rilascio lento. Questa tipologia di carboidrati viene assorbita gradualmente dal nostro organismo. Ma non solo, riducono e ritardano anche i morsi della fame e sono altamente sazianti. Non provocano quel grosso flusso di insulina che poi ci fa accumulare grasso. Infatti, sono molto consigliati a chi soffre di diabete. Ma in quali alimenti troviamo questi magici carboidrati? Possiamo trovarli in diverse verdure, come broccoli, lattuga, cavolfiori. Ma anche fagiolini, o zucca o zucchine. Ma si trovano soprattutto nei legumi, ma anche in alcuni cereali, come l’avena. O i cereali integrali che contengono sia carboidrati lenti che fibre.

Quindi un pasto ideale quale potrebbe essere?

Un esempio di pasto ideale è una colazione con fiocchi d’avena con latte. Con abbinata una fetta di torta fatta in casa. Ricordiamoci sempre di uno spuntino a metà mattinata, ad esempio una mela. Poi per pranzo si può mangiare una zuppa di ceci oppure del riso integrale con la zucca. Uno snack pomeridiano con della frutta secca e magari un frutto. E per cena un po’ di petto di pollo grigliato con un contorno di verdure e una fetta di pane. Insomma, bilanciare bene l’apporto di carboidrati lenti, classici e proteine. Sempre.

Quindi, ecco svelato il segreto per una dieta brucia grassi perfetta per gli over 35. Ma non bisogna eliminare tutti i “classici” carboidrati. Concedersi una fetta di torta per colazione è possibile, soprattutto al mattino.

