Probabilmente una delle domande più gettonate, dopo cosa fare a Capodanno, è come vestirsi a Capodanno. Nel periodo di festa ci sono sempre innumerevoli occasioni, che richiedono abiti più eleganti o addirittura formali.

Una cena aziendale, una cena con i colleghi di un corso o con la famiglia del nostro partner. Per non parlare poi della sera della Vigilia, del giorno di Natale e soprattutto di Capodanno. Sia che si festeggi in casa che al ristorante alcune occasioni richiedono un abbigliamento più elegante.

Svelato il segreto per un look strabiliante e luccicante per Natale e Capodanno economico sia a 20 che a 50 anni

Che si scelga di indossare un abito corto, lungo o anche degli splendidi pantaloni poco importa. Non dobbiamo per forza esagerare con glitter e paillettes addosso per risplendere. Magari ci sentiamo più a nostro agio con una bella tuta intera nera e un blazer come capospalla.

Il nero è sicuramente già elegante di per sé, però possiamo renderlo incredibile solo con uno stratagemma. Anche un outfit all’apparenza molto semplice può diventare perfetto per delle serate di festa, ma come? Dobbiamo impreziosirlo con gli accessori.

Puntiamo tutto su borsa, gioielli e cinture

Orecchini luminosi e a pendente sono perfetti per concentrare il focus sul viso. Meglio se teniamo i capelli in un semiraccolto che fa sempre il suo effetto. Se invece gli orecchini vistosi non fanno per noi, allora possiamo osare con la collana.

Un bel girocollo con pietre abbinate al colore della borsa per dare un pizzico di estro. Anello importante sull’anulare o serie di anellini scintillanti su tre dita di una mano. Ovviamente anche i bracciali vanno più che bene, ma più sono vistosi più dobbiamo fare attenzione. Mettiamoli al polso inverso rispetto agli anelli.

Passando alla borsa scegliamo una clutch gioiello metallizzata sui toni dell’argento o dell’oro rosa. Ma sono bellissime anche le borse pouch, che tanto vanno di moda adesso. Non solo di classe ma anche spaziose per contenere tutto il necessario.

Per finire se vogliamo dare un po’ di brio ad un abito un po’ anonimo, ecco su cosa puntare. Osiamo con le scarpe, decolleté gioiello oppure classiche, ma dal tacco a spillo lucido. Se poi vogliamo davvero stupire tutti, abbiniamo al nostro look degli stivali metallizzati. L’ideale è il modello da cavallerizza, infatti tornano a spopolare questi stivali dallo stile unico.

Ecco svelato il segreto per un look strabiliante e luccicante per Natale e Capodanno economico sia a 20 che a 50 anni. Grazie a questo stratagemma anche gli abiti più semplici possono trasformarsi in outfit da festa. Però attenzione, faremo scintille a Capodanno non solo con abito e scarpe perché anche il make up fa la sua parte. Trucco luccicante e accessori super metallizzati o glitterati e siamo pronte a conquistare la pista da ballo.

