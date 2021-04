I gatti sono animali che amano esplorare ciò che li circonda. Avendo un olfatto molto sviluppato, essi conoscono il mondo principalmente usando questo senso. Se in casa o nel nostro giardino abbiamo delle piante, avremo già notato che i gatti tendono ad annusarle e mangiare. Nel peggiore dei casi, i gatti potrebbero addirittura fare i loro bisogni dei nostri vasi. Con questo articolo oggi vogliamo spiegare come ovviare al problema e abbiamo svelato il segreto per tenere definitivamente lontani i gatti dalle nostre piante.

Perché mangiano le piante?

Come tutti sanno, i gatti sono animali carnivori. Questo dato di fatto può suscitare in noi una domanda: perché i gatti mangiano le piante? Il motivo in realtà è molto semplice: i gatti ricorrono alle piante per ripulire il loro stomaco dai boli di pelo. Il gatto, infatti, leccandosi introduce nel proprio organismo del pelo che deve in qualche modo eliminare. Dunque, se vediamo che il gatto si comporta in questo modo, sappiamo perché lo sta facendo. In ogni caso, se non vogliamo che i felini possano rovinare le nostre piante, dobbiamo trovare un rimedio. Proprio per questo abbiamo svelato il segreto per tenere definitivamente lontani i gatti dalle nostre piante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La menta

La menta è una pianta aromatica dall’odore molto intenso. Tenerne un vaso vicino alle nostre piante o farla crescere all’esterno in prossimità delle nostre piante permetterà di non far avvicinare i gatti. Questi, possedendo un olfatto molto sviluppato, non saranno più tentati dall’avvicinarsi alle piante che la circondano. Inoltre, la menta non nuoce alla salute dei gatti e quindi possiamo agire in questo modo tranquillamente. Si pensi che la menta, addirittura, viene utilizzata per condire i loro cibi. Essa, infatti, possiede proprietà decongestionanti che possono aiutare i gatti che hanno problemi di natura respiratoria.

Consigli

Svelato il segreto per tenere definitivamente lontani i gatti dalle nostre piante, possiamo usare la menta per questo scopo. Ci sono anche altre erbe aromatiche che possiamo utilizzare per allontanare i gatti, ma dobbiamo sempre fare attenzione che queste non siano dannose per i felini. Quelle più consigliate sono la menta, la salvia e il rosmarino.

Approfondimento

Come capire se il gatto è disidratato con questo semplice trucco.