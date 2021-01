Una delle parti più traumatiche quando ci accingiamo a mettere dei soldi da parte è vederli partire. Sindrome da distacco o semplice tristezza, è un momento che in realtà un pò tutti temiamo.

Per questo, forse, abbiamo difficoltà a risparmiare e a pensare alle nostre questioni finanziarie del futuro. Possiamo risparmiare in molti modi: comprare di meno, comprare diversamente, non comprare proprio. Qui su ProiezionidiBorsa abbiamo dato qualche consiglio per non cadere nella trappola di chi non risparmia nulla.

Tuttavia, sembra che il problema sia proprio a monte: quando abbiamo a disposizione dei soldi li spendiamo. Cerchiamo di vedere il lato positivo del problema: lo abbiamo individuato. Capire, infatti, qual è il problema vuol dire aver già fatto almeno metà strada. Ecco, quindi, svelato il segreto per risparmiare senza nemmeno accorgersene.

Accantonamento o piano

Ebbene sì, chiediamo consiglio al nostro amico che ne capisce più di noi di finanza o andiamo in una banca. Forse è meglio la prima opzione dato che come commissione forse ci chiede un caffè o una birretta al massimo.

In particolare, cerchiamo di capire cosa sono sia gli accantonamenti sia i piani di risparmio. In soldoni, sono dei meccanismi che prelevano direttamente ogni mese dal nostro corrente una certa quantità di denaro e li versano in un fondo o un conto. Naturalmente, siamo noi a decidere l’ammontare del prelievo. Attenzione a scegliere per un piano che però si addica alle nostre possibilità economiche e alle nostre inclinazioni.

Inoltre, dobbiamo sempre leggere bene i contratti. Può succedere che in alcuni casi non potremo prendere quei soldi messi da parte per molto tempo. Perché è utile adottare questa strategia? In fondo, per autotutelarci. Con meno soldi direttamente sul conto corrente, siamo costretti a risparmiare.

Volenti o no, ci leghiamo come Ulisse davanti alle sirene. Troppo male non ci farà. Ecco svelato il segreto per risparmiare senza nemmeno accorgersene.