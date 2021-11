In queste ultime settimane è aumentato davvero tutto. Dalla benzina alle bollette, dagli alimentari ai beni di consumo. Inutile negarlo, ma inutile anche continuare a parlarne, per non farsi venire una gastrite nervosa. Dobbiamo invece cercare di fare di necessità virtù, provando tutte le soluzioni possibili per risparmiare. Si possono mangiare i cibi scaduti? E, se sì, quali? È proprio uno dei suggerimenti che vogliamo dare ai nostri Lettori. Secondo le statistiche le famiglie italiane spendono nei generi alimentari il 30% del loro budget. Ecco perché diventa importante anche saper spendere bene al supermercato. Svelato il segreto per preparare una cena deliziosa con gli amici spendendo poco più di 10 euro.

Un antipasto che può diventare un primo

Se vogliamo preparare un classico piatto di pasta che accontenti tutti, ecco un’idea: come preparare un piatto di pasta saporito con soli 0.99 centesimi. Ma se desideriamo un piatto tipico autunnale ecco la ricetta giusta che potrebbe fare da antipasto, ma anche da primo. La crema di piselli che prepareremo così:

prendiamo una pentola e facciamo un soffritto semplicissimo con cipolla, aglio e olio. Aggiungiamo dei piselli, ricoprendo il tutto con dell’acqua, o, del brodo pronto. Attenzione alla regolazione di sale;

se abbiamo delle verdure avanzate o dei legumi che possano legarsi ai nostri piselli, aggiungiamoli pure;

dopodiché, mettiamo tutto nel frullatore, regolando eventualmente di sale e pepe, aggiungendo un po’ di ricotta;

serviamo a tavola, magari accompagnando con dei crostini, o delle semplicissime bruschette tostate.

Progettando una cena con un budget limitato, dobbiamo anche mettere in considerazione di usare o non usare determinati alimenti. Molto piacevole però è sempre la scelta di portare in tavola una tagliata di pollo con le patate arrosto. Acquistandola già pronta anche magari in offerta, o, preparandola con dei petti di pollo, non spenderemo comunque cifre incredibili. Unendoci poi le classiche patate arrosto, il nostro secondo sarebbe semplice, ma classico e sostanzioso.

Se la serata è piacevolmente in compagnia di amici che non guardano troppo all’eleganza, ma alla sostanza, ecco che potremmo servire:

una classica frittata con le cipolle;

una frittata con le verdure;

dei pomodori al forno ripieni con pangrattato, capperi e acciughe.

Non ci siamo dimenticati del dessert, ma ecco la ricetta giusta nella lettura di approfondimento sottostante.

