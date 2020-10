Svelato il segreto per preparare degli ottimi babà. Il babà è un dolce da forno divenuto tipico della tradizione napoletana, talvolta servito ripieno di cioccolato o panna. Scriveva il critico culinario Pellegrino Artusi in proposito: «Questo è un dolce che vuol vedere la persona in viso, cioè per riuscir bene richiede pazienza ed attenzione.». Ed in effetti, ci sono alcune accortezze di cui è bene tener conto se si vogliono realizzare degli ottimi babà. Ecco, quindi, alcuni segreti per realizzarli alla perfezione.

Scegliere la farina giusta

Per realizzare un vero babà napoletano, è bene utilizzare una farina forte di circa 350 W, l’ideale per la preparazione di questo dolce. Altrimenti, è possibile utilizzare della farina manitoba per ottenere risultati simili. Meglio attenersi ad una di queste due.

Prestare attenzione alla lievitazione

La preparazione del babà richiede che i tempi di lievitazione vengano rispettati attentamente. Sono due e il primo ricopre un lasso di tempo di circa due ore, il secondo di mezz’ora. Bisogna utilizzare il lievito di birra, per poi coprire l’impasto con un canovaccio umido e farlo lievitare in un luogo tiepido.

Tirare i babà fuori dal forno al momento giusto

Assicurarsi che, prima, abbiano assunto un colore dorato. Se si scuriscono eccessivamente in superficie durante la cottura, coprirli con la carta d’alluminio mentre continuano a cuocere.

Amalgamare ed impastare gli ingredienti con assoluta cura

Il composto deve essere impastato energicamente per almeno dieci minuti in maniera energica, con tanto olio di gomito. Bisognerà fermarsi solo nel momento in cui l’impasto si staccherà da solo dalla ciotola. Ciò può essere fatto a mano, con le fruste o, se si desidera, con la planetaria per rendere tutto quanto più semplice.

Seguendo queste accortezze, si potrà fare in modo da realizzare perfettamente questo squisito dolce da forno. Molto importante, tuttavia, è anche la bagna al rum, assolutamente responsabile della riuscita della ricetta. Infatti, devono essere inzuppati con cura, uno ad uno, ed in modo uniforme,