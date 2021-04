Molte persone preferiscono non ospitare in casa un animale domestico perché la considerano una scelta importante e con conseguenze troppo grandi da sopportare. Sopratutto per quanto riguarda l’ordine e la pulizia domestica. Di certo non possiamo biasimare chi è di questo parere, i nostri amici a quattro zampe effettivamente condizionano molto questo aspetto. Eppure non bisognerebbe farsi prendere dallo sconforto. Se si desidera veramente condividere la propria vita con un animale, si possono trovare mille soluzioni per ovviare ai possibili disagi che creeranno. Non a caso oggi ne vediamo uno. Infatti tra poco sarà svelato il segreto per evitare che i gatti sporchino i vasi della casa e del terrazzo.

Non solo la lettiera

Se con il cane la fatica sta nell’insegnare a quest’ultimo a fare i bisogni fuori casa, nonché a portarlo fuori più volte al giorno, con il gatto la situazione è differente. A questi felini domestici infatti insegniamo come sporcare esclusivamente la lettiera, ma sono pochi i fortunati ad avere mici che rispettano appieno questa regola. Sono infatti molti quelli che si ritrovano a dover combattere con il fatto che il proprio gatto veda come un bagno i tanto amati vasi sparsi per l’abitazione. A questo proposito, oggi daremo la soluzione che in tanti cercavano. Dunque ecco svelato il segreto per evitare che i gatti sporchino i vasi della casa e del terrazzo.

Uno scarto più che efficace

Come abbiamo sottolineato all’inizio di questo articolo non dobbiamo disperare, in quanto esistono moltissimi trucchi per dissuadere i nostri animali dal fare cose che non vogliamo. Non a caso poco tempo fa ci eravamo occupati di un ottimo stratagemma per evitare che il gatto salti sulla ringhiera del balcone. Per scoprire di che si tratta è possibile cliccare qui. Oggi proseguiamo su questo filone rivelando un’ottima tecnica per far si che i mici smettano immediatamente di fare pipì sui nostri vasi preferiti.

E per farlo, dovremo solamente ricordarci di conservare le bucce di un agrume che, sebbene non sia popolare come le arance, è consumato da moltissimi italiani. Parliamo del cedro. Questo agrume infatti presenta una scorza molto spessa, che solitamente siamo soliti gettare una volta sbucciato. Al contrario invece, consigliamo di conservarla, spezzettarla, e spargerla vicino e dentro il vaso che solitamente il nostro gatto prende di mira. Il risultato sarà straordinario, nonché immediato. I felini non sopportano le bucce di questo agrume, che subiscono a tutti gli effetti come un repellente, e di conseguenza decideranno di fare i loro bisogni altrove. Ovvero nella lettiera, o almeno questa è la speranza. Ecco quindi finalmente svelato il segreto per evitare che i gatti sporchino i vasi della casa e del terrazzo.