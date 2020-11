Sarebbe bello trovare il segreto per perdere peso senza fare tanti sforzi. Bere tanto, mangiare sano, fare attività fisica. Questi sono gli ingredienti per stare bene. Ma oggi la scienza sta cercando di aiutare a trovare un soluzione meno impegnativa. Studiando gli effetti di tanti alimenti così da scoprire quali sono i più utili per dimagrire.

Svelato il segreto per dimagrire velocemente, mangiare più funghi

Secondo uno studio i funghi sono la risposta a tutte le nostre preghiere.

Da quanto appreso dallo studio, i funghi sono un alimento ideale per sostituire la carne. Inserendoli nella dieta si possono ingerire tutte le proteine di cui si ha bisogno. E pare che sazino anche più della carne stessa, a parità di peso. Basti pensare al fatto che i funghi contengono pochissime calorie. Dipende dalla specie, ma in generale 100gr di funghi contengono solo 25 calorie.

In questo periodo i prodotti della terra sono tra i più usati. Quindi è molto facile trovare tante varietà di funghi. Dai porcini agli champignon. Tutti utili a farci perdere peso, ma indubbiamente dal sapore diverso.

Questi alleati nel controllo della sazietà non solo contengono proteine vegetali. Infatti sono ricchi di vitamine e di antiossidanti.

Anche essiccati

Inoltre i funghi non devono essere consumati per forza da freschi. Infatti anche essiccandoli conservano tutti i loro valori nutrizionali. Si possono comprare al supermercato o dal contadino di fiducia. Ma si può anche andare a cercarli nel bosco, approfittandone per fare una passeggiata nel verde. Ma bisogna fare attenzione, non tutte le specie di funghi sono commestibili. Quindi prima di mangiarli meglio controllare con un micologo. Il micologo è una persona esperta di funghi che ha il patentino per poterli raccogliere in sicurezza. Se non se ne conosce qualcuno, ci si può rivolgere all’ufficio di competenza della ASL locale.

Ed ecco svelato il segreto per dimagrire velocemente, mangiare più funghi. E visto che possono saziare più della carne e sostituirla nella dieta, perché non farlo in tutto e per tutto? Magari preparando una gustosa bistecca di funghi.