Nell’ultimo periodo abbiamo scoperto l’hobby della cucina. Questo ci rilassa e ci fa divertire. Anche se a volte ci vuole più tempo del dovuto per fare i nostri piatti.

Ci impegniamo con tutti noi stessi ma spesso non riusciamo a finire in tempo per i nostri pasti.

Sappiamo che questa squisita e cremosa insalata è perfetta per tutti e si prepara velocemente. E per noi è ottima soprattutto perché ci permette di prepararla in poco tempo.

Ma vorremo riuscire a fare un piatto comunque gustoso e con meno ingredienti possibili. Magari che ci salvi i pasti dell’ultimo momento.

Grazie a questo articolo scopriremo una ricetta ricca di tradizione che potremmo proporre in qualsiasi momento. E preparare e gustare in meno di mezzora.

Svelato il segreto per cucinare una torta salata semplice e veloce che tutti ci invidieranno

Cucinare ci piace molto ma a volte abbiamo poco tempo a disposizione per farlo. Rischiamo così di mangiare male lasciandoci quella continua sensazione di fame.

Abbiamo assaggiato questo irresistibile contorno di verdure. E ha reso indimenticabile qualsiasi pasto.

Vorremmo però riuscire a fare un piatto veloce ma sostanzioso. Magari che possa durare anche per qualche giorno senza problemi.

E soprattutto che possa essere preparato velocemente e con pochi ingredienti. Le abbiamo pensate tutte ma ancora non abbiamo trovato una soluzione.

Ci sembrerà incredibile ma non dovremo far altro che preparare la torta di patate al sugo. Infatti, la torta di patate è una ricetta facile da fare e davvero squisita. Un piatto molto utilizzato nella tradizione contadina di molti luoghi italiani.

Un tempo bisognava trovare il modo di mangiare in modo sostanzioso. Ma senza rinunciare ad un po’ di gusto.

Inoltre, bastano davvero pochissimi ingredienti e si prepara davvero in pochi minuti. Ecco quindi svelato il segreto per cucinare una torta salata semplice e veloce che tutti ci invidieranno. Scopriamolo insieme.

Ingredienti

1 kg di patate;

250 gr di pomodori pelati sgocciolati;

1 uovo;

1 cipolla bianca;

olio extravergine d’oliva;

un pizzico di sale;

poco pepe.

La ricetta

Iniziamo sbucciando e facendo bollire le patate. Una volta cotte, le schiacceremo con lo schiacciapatate o una forchetta. E le metteremo in un contenitore.

Poi, in una padella di circa 20 cm, aggiungeremo 2 cucchiai d’olio e faremo cuocere lentamente la cipolla tagliata a rondelle.

A questo punto, verseremo nella padella i pomodori pelati. Facendoli per circa 10 minuti. Ricordiamoci di schiacciarli di tanto in tanto.

Una volta salato il composto di pomodoro lo uniremo alle patate.

Ora dovremo far intiepidire il tutto per una decina di minuti. Poi aggiungeremo anche l’uovo. Impastiamo il composto molto bene e aggiungiamo sale e pepe.

Infine, mettiamo il composto in una padella con dell’olio e lasciamolo cuocere per circa 10 minuti. Sarà fondamentale girare su entrambi i lati la nostra torta. Un po’ come se fosse una frittata.

A questo punto la torta sarà pronta. Potremo servirla semplicemente così o abbellirla con origano o basilico.

In ogni caso saremo riusciti a preparare velocemente una torta squisita. Perfetta per ogni pasto e occasione.

