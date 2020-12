Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Apprezzate da Romolo e Remo, da Giulio Cesare e da Napoleone il consumo delle lumache ha subito, negli ultimi anni, una crescita esponenziale. Una materia prima straordinaria, da secoli chi in maniera sapiente sa apprezzarne le innumerevoli qualità. La bava di lumaca, usata in moltissimi rimedi naturali, si usa per curare bronchiti e mal di gola e possiede effetti miracolosi sulla mucosa intestinale.

Spurgare le lumache

Una degli errori più comuni è legato alla loro “depurazione”, ecco svelato il segreto per cucinare le lumache. Prima di poterle gustare è necessario “spurgarle” per tre giorni.

Il procedimento classico consiste nel mettere, sul fondo di un tegame da cucina, una spolverata di farina per evitare che si attacchino. Passata la bellezza di 72 ore, le lumache vengo coperte con abbondante sale o in alternativa aceto. L’aggiunta di questi due condimenti ha uno scopo ben preciso scopo, far sì che le lumache comincino a sbavare in maniera far produrre in maniera abbondante la loro famigerata schiuma.

Superata questa delicata fase, si procede con la cottura in acqua bollente, per dieci minuti circa. Una volta scolate si procede all’eliminazione delle interiora, di colore grigio scuro, rimuovendo per ultima cosa il guscio.

Strumenti indispensabili

L’utilizzo di seguenti utensili da cucina, permetterà in ogni circostanza di poter preparare questa sontuosa ricetta. Ecco quali:

Pentole di acciaio inox;

Pinze di acciaio inox, dotati di rebbi lunghi e sottili per estrarre la carne.

Ingredienti per cucinare le lumache di terra

400 g di lumache

250 g di pomodori pelati

50 cl di vino bianco secco

1 spicchio di aglio rosso

finocchietto selvatico (1 rametto)

1 peperoncino

5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale q.b

Solamente permettendo che venga svelato il segreto per cucinare le lumache si potranno creare versioni sempre più creative di questa ricetta, così cara a tutti noi.