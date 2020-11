Non tutti sono degli chef nati. Questo bisogna ammetterlo. Infatti, se c’è chi ha un talento spropositato per la cucina, c’è anche chi fa molta più fatica e non riesce sempre a cucinare dei piatti gourmet. Ma questo non è un problema. Con un po’ di allenamento e tanta passione, chiunque può riuscire a diventare un bravo cuoco. Ci sono però dei piccoli trucchi per rendere perfetto ogni piatto che si cucina, anche senza doversi allenare troppo ai fornelli.

Perciò, ecco svelato il segreto economico e semplice per assicurare la perfetta riuscita di qualsiasi piatto si voglia cucinare.

Ecco perché assicura la riuscita di ogni piatto

A svelare il segreto per rendere perfetta ogni ricetta è proprio la psicologia. La Dottoressa Rosanna Schiralli, infatti, afferma che c’è un metodo davvero semplice per rendere deliziosa ogni portata. Ed è quella di cucinarla assieme alla propria famiglia. Stare ai fornelli con il proprio partner e i propri bambini, infatti, stimola il benessere emotivo, la dopamina, l’ossitocina e la serotonina, creando pace e tranquillità nel cervello. Questo tipo di sensazioni, di conseguenza, rendono deliziosa ogni cosa che si mangia, perché cucinata con amore. Il tipo di ormoni stimolati dal cucinare insieme, infatti, rendono propensi ad apprezzare ciò che si ha sul piatto, aumentando il piacere del mangiare. Perciò, svelato il segreto economico e semplice per assicurare la perfetta riuscita di qualsiasi piatto si voglia cucinare!

I benefici non si vedono solo in cucina

Ma i benefici del cucinare insieme non si vedono solo a tavola. Infatti, se ci si mette ai fornelli con i propri figli, i vantaggi sono infiniti. La psicologa spiega come far cucinare i bambini li aiuti a livello emotivo, sensoriale, intellettivo e affettivo. La cucina, infatti, è un perfetto stimolo per i loro sensi e per le loro capacità, creando un ambiente in cui il bambino può sviluppare le proprie abilità. Apprendendo infatti nuovi termini, passaggi logici e allenando l’attenzione, il bimbo potrà trarre tutti i vantaggi possibili da questo tipo di momenti.

