Mancano pochi giorni al Festival di Sanremo e tutta Italia sta scoprendo Vittoria Ceretti, una delle bellissime co-conduttrici che saranno sul palco dell’Ariston per il 71° Festival di Sanremo insieme ad Amadeus.

Il suo volto angelico non pare aver bisogno di particolari cure. Eppure, anche lei nasconde un segreto di bellezza. Lo abbiamo scoperto Noi del Team Beauty di ProiezionidiBorsa.

Una delle sette meraviglie del mondo secondo Vogue

Vittoria Ceretti ha poco più di vent’anni, ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo. È apparsa sulle copertine più importanti e gli stilisti se la contendono.

Ha iniziato la sua carriera a 14 anni nel 2012, dopo aver partecipato al concorso Élite Model Look. È stata contesa fin da subito dai brand internazionali. Nel febbraio del 2008 è stata celebrata da Vogue USA tra le sette meraviglie del mondo.

Dopo una relazione con Tony Effe, rapper della Dark Polo Gang, la modella preferita da stilisti come Giorgio Armani, Kenzo, Roberto Cavalli e da brand come Valentino e Chanel, si è appena sposata a Ibiza con il dj internazionale Matteo Milleri. Prima di dare un taglio ai suoi lunghissimi capelli, era divenuta il volto della linea make-up di Dolce&Gabbana. Ma ecco la sua beauty routine segreta.

Beauty routine da copertina

Svelato il segreto di bellezza di Vittoria Ceretti, top model a Sanremo 2021. La giovane bresciana preserva la sua bellezza delicata e aristocratica detergendo semplicemente il viso ogni giorno e applicando una crema idratante.

Poco mascara e un rossetto rosso scuro sono le sue armi di seduzione quando non è “in servizio”. Ma, confessa in qualche intervista, quando vola tra una capitale della moda e l’altra, approfitta per fare delle maschere viso in tessuto.

Si tratta di prodotti realizzati con compresse di cotone naturale, o in “tessuto non tessuto”, traspiranti e in confezioni monouso. Possono avere finalità diverse: rigenerare le cellule della pelle, ridurre le rughe grazie alla presenza di collagene, idratare, opacizzare le pelli grasse e miste, mascherare cicatrici e imperfezioni grazie a pigmenti colorati.

I principi attivi sono concentrati dentro una texture gelatinosa (detta idrogel) che non gocciola e non ha bisogno di essere sciacquata.

Per l’eliminazione dei residui basta un dischetto di cotone o un fazzoletto di carta. I prodotti più costosi contengono dei concentrati di proteine naturali, collagene, elastina, minerali e antiossidanti.

Le top model utilizzano di solito questi attivatori di bellezza scegliendo in particolare quelli vegani, cruelty free e senza profumo. Sono prodotti dermatologicamente testati, che mostrano i loro effetti dopo circa una settimana di costante utilizzo.