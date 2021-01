Le polpette sono tra i classici più amati della cucina. Sono morbide, golose e rendono appetitoso qualsiasi tipo di carne. Piacciono agli adulti e sono adorate dai bambini e proprio per questo, per molte persone, consumarle rappresenta quasi un ritorno all’infanzia.

Eppure, realizzare delle buone polpette è tutt’altro che semplice. Nel 2008, lo chef pluristellato Bruno Barbieri ha pubblicato il libro “Polpette che passione!” edito da Bibliotheca Culinaria. Lo chef è anche giudice di diversi e rinomati programmi italiani e da anni rappresenta l’eccellenza della cucina italiana in Italia e all’estero. Con questo testo, lo chef vuole darci dei consigli non soltanto sul come realizzare delle buone polpette, ma anche su come scegliere ogni singolo ingrediente che le compongono, gli abbinamenti e le cotture. Tra le varie ricette del libro, è svelato il segreto dello chef Bruno Barbieri per realizzare delle polpette al sugo straordinarie. Vediamo in che cosa consiste.

Preparare il sugo e le polpette

Per preparare le polpette al sugo, lo chef inizia con il realizzare il sugo di pomodoro, mettendo in una padella dell’olio extravergine d’oliva e realizzando un soffritto di sedano, carota e cipolla. Far sciogliere del lardo di maiale, qualche filetto di alice e salare leggermente: attenzione al sale perché le alici sono già molto saporite. Lasciar cuocere per circa 40 minuti mettendo qualche foglia di basilico fresco.

Nel frattempo, si passa all’impasto delle polpette. In una ciotola capiente, prendere la carne macinata e lavorarla con le mani. La si lascia riposare per qualche minuto, si prende il pane e gli si toglie la crosta. Aggiungere la crema di latte al pane e lasciarlo in ammollo. Pulire uno spicchio d’aglio e schiacciarlo, aggiungere al composto di carne macinata il rosmarino e un altro po’ di lardo. Tritare il prezzemolo, aggiungerlo insieme al pepe e al sale. Aggiungere all’impasto una patata precedentemente bollita e tagliata a pezzetti. Aggiungere l’uovo per amalgamare il tutto. Strizzare bene il pane messo prima in ammollo ed aggiungerlo alla carne.

Sveliamo gli ingredienti segreti

A questo punto, si arriva ai due ingredienti segreti. Si tratta della ricotta salata e di due cucchiaini di pesto alla genovese: aggiunti all’impasto, daranno alle polpette un sapore unico. Iniziare ad impastare con le mani e quando l’impasto sarà pronto, lasciarlo riposare per qualche minuto. Nel mentre, preparare una padella e far sciogliere una noce di burro. Formare le polpette, sistemarle su un piano da lavoro e lasciare cadere un po’ di farina sopra di loro una volta realizzate. Non appena sciolto il burro, far cuocere le polpette fino a farle dorare. Quando avranno una deliziosa crosticina sopra, unirle al sugo e farle cuocere per altri 10 minuti affinché terminino la cottura. Ecco dunque svelato il segreto dello chef Bruno Barbieri per realizzare delle polpette al sugo straordinarie.

