Con il passare del tempo e per colpa del calcare, i nostri rubinetti hanno perso lucentezza. Sono diventati opachi e per quanto ci proviamo, non tornano splendenti.

Svelato il segreto che pochi conoscono per ridare lucentezza ai rubinetti di bagno e cucina in poche mosse

Cosa fare allora per far tornare splendenti i rubinetti cromati di cucina e bagno? Basterà usare un foglio di carta da forno! Esatto, la carta da forno può avere molti usi che sono sconosciuti alla maggior parte delle persone. Possiamo usarla per rivestire i ripiani interni dei mobili della cucina. Oppure per creare delle sac à poche. Oppure per dividere le nostre cotolette prima di congelarle nello stesso sacchetto. In questo modo non si attaccheranno l’una sull’altra.

Ma la carta forno è ottima anche per far risplendere le superfici cromate. Grazie alla sua composizione. Di solito è prodotta da fibre di cellulosa rivestite di uno strato di silicone. Che la rende impermeabile. Ed è proprio grazie a questo strato che è perfetta per lucidare la rubinetteria!

Come fare per utilizzarla nelle pulizie?

Il foglio di carta forno così com’è non si può utilizzare alla perfezione. Per poter lucidare i rubinetti bisogna assolutamente bagnarlo. Quindi prendiamo il rotolo di carta da forno, tagliamone un pezzo abbastanza grande. Ora stropicciamola con le mani e passiamola sotto l’acqua corrente. Ci accorgeremo subito del cambio di consistenza. E usiamola come un normalissimo panno. Strofiniamo sulla rubinetteria, concentrandoci sugli aloni di calcare. Dopo pochissimo ogni macchia scomparirà e avremo di nuovo la cromatura splendente! Il nostro rubinetto sembrerà appena installato.

Ecco svelato il segreto che pochi conoscono per ridare lucentezza ai rubinetti di bagno e cucina in poche mosse. Se dobbiamo rimuovere anche il calcare incrostato, allora dobbiamo aiutarci con un detergente. Ma non servirà acquistarlo, possiamo prepararlo comodamente in casa. Usando prodotti che abbiamo già.