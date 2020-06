Ecco svelato il rimedio naturale per dire addio alle vene varicose. Le vene varicose sono vene dilatate, di apparenza tortuosa, ormai incapaci di raccogliere il sangue periferico delle gambe e indirizzarne il flusso verso il cuore. Questa malattia, causata da un malfunzionamento delle valvole delle vene stesse, compromette l’efficacia del sistema venoso superficiale che drena il sangue dalle gambe verso il cuore e favorisce il reflusso del sangue nei tessuti, con conseguente dilatazione venosa. Il sangue, infatti, tende a scivolare verso il basso per forza di gravità e quindi a ristagnare nei tessuti più declivi. Come si può notare infatti le vene delle gambe sono molto più evidenti e possono creare un po’ di problemi estetici se non problemi anche più gravi come trombosi o infiammazioni superficiali delle vene.

Un rimedio naturale a base di aloe vera e miele può aiutare a ridurre il gonfiore delle vene varicose. Applicato tutte le mattine, contrasta la sensazione di pesantezza ed edemi. Se le vene varicose sono già molto dilatate, la pelle è scura. In questo caso ci troviamo di fronte a un disturbo che ha bisogno di un intervento medico. Unica modalità di guarigione consiste nell’eliminare in modo definitivo la vena o il gruppo di vene che si sono ammalate.

Ma un rimedio semplice può essere preparato in casa

Per trattare un’insufficienza venosa cronica, che non risolve il problema ma riduce i sintomi e la dilatazione delle vene, è un trattamento che aiuta a riparare le zone danneggiate e rende la pelle più elastica. Inoltre, i principi attivi presenti nell’aloe vera contribuiscono a bloccare le emorragie e a cicatrizzare ferite ed eritemi. Inoltre, sia il miele che l’aloe vera sono degli anti-infiammatori naturali. Infatti aiutano a curare edemi e disturbi causati dall’ipertensione venosa, alleviano il dolore e la pressione.