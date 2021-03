Quando ci troviamo a dover affrontare un problema capita spesso di rendersi conto di come gli aiuti, quelli più efficaci, si possono trovare più facilmente di quanto si pensa. Del resto non sempre la soluzione più costosa, o la più complicata, si rivela poi come la migliore. Infatti basta solamente dare sfogo alla propria creatività, nonché allo spirito di adattamento, per scoprire delle cose straordinarie. A questo proposito tra poco andremo a parlare di un rimedio che sta lasciando tutti stupiti. Infatti ecco svelato il perché molti stanno mettendo la carta igienica sulle unghie.

Più di una risorsa

Abbiamo già avuto l’occasione di dire quanto, soprattutto nell’ambiente domestico, sia importante imparare l’arte del riciclo. Infatti moltissimi oggetti di casa si prestano per utilizzi diversi. Conoscerne solamente uno risultata veramente un peccato, nonché uno spreco di risorse. Informarsi in questo senso quindi non può che essere un’ottima idea. Ed è proprio con questo proposito che oggi vogliamo svelare un utilizzo della carta igienica che non tutti ancora conoscono. Dunque ecco svelato il perché molti stanno mettendo la carta igienica sulle unghie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una riparazione efficace

Ci sarà capitato spesso di dover fare i conti con un’unghia spezzata. Difatti capita spessissimo, e per molte persone si rivela un problema più grande di quanto si possa pensare. Infatti non sono in pochi a curare meticolosamente le proprie unghie, arrivando anche a spendere cifre considerevoli. Per questo, nel momento in cui un’unghia si spezza, è necessario trovare velocemente una soluzione temporanea, così da arginare almeno in parte il danno. Bene, in assenza di strumenti specifici, potremmo restare sorpresi dallo scoprire che un grande aiuto può darcelo la carta igienica. Sembrerà incredibile infatti ma si rivela uno strumento utilissimo in questo senso. Andiamo a vedere in che modo.

Basterà prendere un pezzo di carta igienica e con attenzione dividere i due veli. A questo punto applichiamo un velo sull’unghia spezzata, dove prima avremo messo una passata di smalto trasparente. Dunque riapplichiamo lo smalto sopra il velo e aspettiamo che si asciughi. Dopodiché diamo sfogo alla fantasia e mettiamo sopra un secondo smalto colorato, di modo da coprire del tutto il lavoro appena svolto. Si tratta di un rimedio temporaneo e di tamponamento del problema, ma che ci permetterà di aspettare con calma il nostro prossimo appuntamento dall’estetista. Provare per credere.