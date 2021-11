Sembra strano come solo un paio di mesi fa cercassimo ancora refrigerio nelle bibite fresche. Complice un settembre particolarmente caldo le vendite di gelati e bibite fresche erano ancora al top. Poi come sta accadendo spesso in questi ultimi anni, passiamo direttamente dal caldo al freddo. Ci rimangono per fortuna le mattine soleggiate con la temperatura ancora abbastanza mite. Ma soprattutto alla sera, termosifoni accesi e pronti a preparare dei piatti che ci scaldino fisicamente, ma anche psicologicamente. Ecco svelato il motivo per il quale tutti stanno cercando la ricetta di questa zuppa gustosa e antifreddo. Vediamo questa ricetta originale e molto saporita, che abbiamo strappato da un’uscita in montagna.

Una pietanza che sembra più una crema

Spesso il confine tra zuppa e crema è davvero molto labile. Nel nostro caso potremmo definirla una zuppa cremosa di funghi, così accontentiamo eventualmente anche gli esperti. Per 5 persone, ci serviranno:

400 grammi di funghi possibilmente misti;

una cipolla;

600 milligrammi di brodo vegetale;

prezzemolo;

timo e alloro;

30 grammi di fecola di patate;

un paio di spicchi d’aglio;

40 grammi di burro;

una spolverata di curry;

un bicchiere di latte.

Vediamo come preparare questo primo che scalderà piacevolmente le nostre serate invernali:

se stiamo utilizzando funghi freschi, puliamoli per bene, tagliandoli a fettine, mettendoli in una terrina con dell’acqua, che abbia magari un goccio di limone per mantenerli freschi. Azione che ovviamente possiamo evitare, se utilizziamo funghi surgelati o precotti;

prendiamo un tegame e facciamo rosolare la cipolla, assieme all’aglio, al timo, al prezzemolo e all’alloro. Potrebbero andare bene sia freschi, ma anche in polvere. Aggiungiamo i funghi al nostro soffritto;

dopo un paio di minuti, uniamo il brodo e portiamo tutto a ebollizione, cuocendo per una mezz’oretta;

nel frattempo, prendiamo una ciotola e inseriamo la fecola con il latte e una spolverata di curry. Mettiamo nel passaverdure la nostra crema di funghi, uniamola al composto di fecola e latte e facciamo bollire nuovamente, fino a formare una crema perfetta. Attenzione a non permettere che si formino grumi, mescolando continuamente con un cucchiaio di legno;

togliamo dal gas e inseriamo il burro tagliato a pezzetti;

portiamo in tavola, decorando il piatto con un crostino dorato e un rametto di prezzemolo eventualmente rimasto.

Visto che abbiamo usato la fecola, ecco un modo insolito ma efficace di usarla in cucina.

