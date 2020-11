Chi ha figli sa quanto possa essere complicato tenere in ordine la casa. E, soprattutto, un genitore è consapevole di quanto tempo bisogna passare a pulire. Dopo che i bambini hanno giocato, infatti, ci si ritrova di fronte al classico caos. E in qualche modo bisogna rimediare. Il vero problema arriva quando i figli disegnano e colorano con dei pennarelli. Se gli si danno infatti dei colori indelebili, eliminare le macchie che rimangono inevitabilmente sulle superfici può risultare davvero complicato. Ma a questo c’è una soluzione, e non si dovranno usare neanche dei prodotti chimici per metterla in atto. Infatti, ecco svelato il motivo per cui tutti usano il dentifricio sulle superfici lisce di casa. Questo elemento, presente in tutti gli appartamenti, può facilmente rimuovere le macchie di pennarello indelebile!

Per rimuovere il pennarello dalle superfici lisce

Sembra incredibile, eppure il dentifricio ha davvero questo fantastico potere. Basterà infatti strizzare il tubetto, e prenderne una lenticchia. Dunque, nessuna paura: il dentifricio non sarà sprecato e ne verrà usato pochissimo. Ora, bisognerà prendere la quantità di dentifricio prelevata e metterla su un foglio di carta da cucina. Se quest’ultimo non dovesse essere in casa, anche un tovagliolo andrà benissimo. E adesso, con un po’ di olio di gomito, sarà necessario strofinare la zona interessata. Dopo qualche passata, si vedrà la macchia sparire come per magia! Per ripulire poi il tutto, basterà uno straccio umido con un po’ di sapone. In questo modo si eliminerà anche il forte odore di dentifricio dalla superficie!

E se il dentifricio non funzionasse?

Se il dentifricio non dovesse funzionare, si può provare, seguendo gli stessi passaggi, con dell’aceto o delle salviette umidificate. Il risultato dovrebbe essere lo stesso!

Inoltre, è giusto specificare che questo rimedio non è supportato da tesi scientifiche. Si tratta di una soluzione casalinga che si basa sulla conoscenza popolare. Ma, se è passata di generazione in generazione, arrivando fino ad oggi, una ragione ci sarà! E allora, ecco svelato il motivo per cui tutti usano il dentifricio sulle superfici lisce di casa! Incredibile, vero?

Approfondimento

Eliminare le macchie d’inchiostro dalle borse in pelle: ecco come fare