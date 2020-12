Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I fichi secchi popolano tutte le tavole nel periodo natalizio. Ma andrebbero mangiati più spesso, non solo in questo periodo. Infatti nascondono tanti benefici per la salute.

Svelato il motivo per cui tutti dovremmo mangiare più fichi secchi

I fichi sono squisiti anche freschi. Ma secchi danno la possibilità di gustare nuovi sapori. Abbinati a noci o altra frutta secca. In realtà i fichi secchi non sono solo gustosi, ma sono anche un’incredibile fonte di fibre.

Cosa che aiuta a regolarizzare l’intestino e ad alimentare la flora batterica. Ma contengono anche molti sali minerali, ferro e magnesio. Per non parlare di vitamine A e C.

Secondo un recente studio il fico è un ottimo alleato nella lotta all’ipertensione. Infatti il consumo di fichi secchi o in generale di fichi porta a una riduzione della pressione arteriosa. Ai soggetti che soffrono di ipertensione viene consigliato di inserirli nella propria alimentazione. È per questo motivo che riducono anche il rischio di malattie coronariche.

Sono anche ricchi di acidi grassi, il che è ottimo per ridurre il colesterolo nel sangue. Ma bisogna stare attenti a non esagerare con le quantità. Perché hanno un elevato apporto calorico. Quindi meglio rimanere della dose giornaliera consigliata di 40 grammi. Circa 3 fichi.

Sono altamente digeribili e questo li pone tra i cibi più consigliati da assumere ad ogni età. Sempre rimanendo nei limiti della dose giornaliera suggerita.

Ma forse il loro più grande beneficio è che svolgono un’azione antiossidante e antinfiammatoria. Le sostanze contenute nei fichi secchi aiutano a contrastare l’azione dei radicali liberi.

Attenzione però. Sono sconsigliati per chi soffre di diabete. Il consumo di fichi secchi potrebbe alterare i valori di glucosio nel sangue.

Ed ecco svelato il motivo per cui tutti dovremmo mangiare più fichi secchi. Sono ottimi mangiati così come snack, ma si possono anche realizzare molte ricette. Ad esempio, perché non preparare un semifreddo ai fichi secchi e noci?