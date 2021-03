Quante volte durante la giornata abbiamo quell’attacco di fame improvviso a cui non riusciamo a resistere?

Questo capita la maggior parte delle volte a metà mattinata e a metà pomeriggio. E molto spesso ci spinge a rimediare scegliendo alimenti non molto salutari.

Poi arriva il pentimento, il senso di colpa e l’esercizio fisico per recuperare i chili in più.

Quindi facciamo ricadere la scelta su un alimento più salutare: la mandorla.

Ecco svelato il motivo per cui questo alimento non fa ingrassare ma è ottimo quando abbiamo fame

Questo frutto secco è molto calorico. Pertanto dovremmo consumarne non più di 15 grammi al giorno per i nostri spuntini.

Le sue calorie si aggirano sulle 600 per ogni 100 grammi. Quindi non bisogna esagerare.

Con la quantità giusta, però, possiamo stare tranquilli. In questo modo non peserà sul mantenimento della linea. Anzi ci donerà solo benefici.

Per chi non lo sapesse anche una sola manciata di mandorle può essere considerata come una ottima fonte di antiossidanti. Oltre che di vitamina B ed E.

Le mandorle, inoltre, hanno un basso contenuto glicemico. E sono anche estremamente ricche di proteine.

Contengono anche il magnesio fondamentale per i muscoli, lo zinco per i capelli, il potassio per la pressione sanguigna e il calcio per le ossa.

Ricerche condotte dalla ABC, presentate all’Obesity Society Annual Scientific Meeting 2006, confermano le proprietà di questo alimento.

La mandorla favorisce il senso di sazietà, oltre che il mantenimento del peso forma. Qui maggiori informazioni.

È comunque importante ricordare che è meglio scegliere mandorle completamente al naturale. Senza sale e possibilmente non tostate.

Naturalmente, come ogni altro alimento, non ha poteri miracolosi. Il vero segreto è mantenere una dieta bilanciata.

Possiamo aggiungere, per i più golosi, che ogni tanto possiamo concederci qualche dolce tradizionale, perché no, a base di pasta di mandorle.

Questo, ovviamente facendo occhio sempre alle calorie del dolce in questione.

Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico o nutrizionista per una sana e bilanciata dieta studiata su misura in base alle specifiche esigenze.